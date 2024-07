Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe Noord-Korea ‘s werelds grootste autodiefstal pleegde

Noord-Korea is voor een groot deel compleet afgesloten van de buitenwereld. Handel is daardoor zo goed als onmogelijk. Toch weerhield dit Volvo er niet van om in de jaren ’70 1.000 auto’s te verschepen. Dat mondde echter uit in ’s werelds grootste autodiefstal.

In de jaren 70 was Noord-Korea een van de meest geïndustrialiseerde landen van Azië. Enkel de industrie van Japan was verder ontwikkeld. Of Volvo het land als aantrekkelijke markt zag of er een erg goede deal gemaakt kon worden met de leider van het land, is nooit echt duidelijk geworden. Maar er waren meer Zweedse merken die destijds hun industriële producten wilden verkopen en die zelfs lieten zien op een tentoonstelling in de hoofdstad Pyongyang.

‘s Werelds grootste autodiefstal door Noord-Korea

Wat de uiteindelijke reden dan ook was, Volvo verscheepte 1.000 144’s naar Noord-Korea. De rekening die het bedrijf stuurde werd nooit betaald en dus heeft het land ’s werelds grootste autodiefstal op naam staan.

Volvo is niet het enige Zweedse bedrijf dat niet betaald kreeg. In totaal werd er voor zo’n 70 miljoen dollar aan producten verscheept.

De schulden voor de auto’s zouden in de loop der jaren al opgelopen zijn naar meer dan 300 miljoen dollar. Dit komt met name door inflatie.

Schulden niet bij Volvo

Overigens is niet Volvo de dupe geworden van de handel van Noord-Korea, maar de Zweedse belastingbetaler. Het Export Credit Agency van het land verzekerde de betaling aan Volvo. Twee keer per jaar wordt er nog een herinnering naar Pyongyang gestuurd. Zou er ooit nog betaald worden?

Ondertussen rijden ze in Noord-Korea nog rond met de Volvo 144’s. Hoe de oldtimers onderhouden worden, is onduidelijk.