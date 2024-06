Deel dit: Share App Mail Tweet

Noord-Korea toont eerste elektrische auto, maar vergeet iets belangrijks

Als we over nieuwe auto’s schrijven komen deze veelal uit Europa, Amerika of tegenwoordig China. Over een land hebben we in ieder geval al lang niet meer geschreven: Noord-Korea. Een autofabrikant uit het land zou nu een elektrische auto hebben. Ze vergeten alleen het design van de ‘eigen’ auto aan te passen.

Zo ver bekend was Pyeonghwa Motors altijd de enige autofabrikant in het land. Hoewel de auto’s veelal echt in eigen fabrieken geproduceerd worden, reden die auto’s onder een andere naam al rond in Aziatische landen als Vietnam en China.

Auto’s in Noord-Korea

Overigens heeft Pyeonghwa Motors zelfs modellen onder licentie van Europese fabrikanten gebouwd. Zo was de Huiparam eigenlijk een Fiat Palio.

(Afbeelding: Weibo) (Afbeelding: Weibo)

(Afbeelding: Weibo) (Afbeelding: Weibo)

Nu duikt er een gloednieuwe auto op van een Noord-Koreaanse autofabrikant genaamd Madusan. Al is fabrikant wellicht wat te veel eer. Het bedrijf importeert namelijk de modellen. Op de foto’s die rondgaan op het Chinese sociale medium Weibo is te zien dat het om een gerebagde BYD Han gaat.

Het Noord-Koreaanse Madusan vergeet dus het design van de elektrische auto aan te passen. Sterker nog, het logo is niet eens van de neus gehaald, maar heel professioneel geblurd door een vierkantje.

Niet vreemd dat juist die fabrikant gebruikt wordt voor de import van EV’s naar het land. Eerder zijn ook al auto’s van BYD gespot in Noord-Korea. Het ging toen nog om de F6-benzineauto die als politievoertuig werd ingezet.

De elektrische auto is gewoon de BYD Han

Zuid-Koreaanse media laten weten dat de auto zo’n 720 kilometer aan range heeft. Dit kan kloppen, want in China is de BYD Han leverbaar met een 85,44 kWh accupakket en voorwielaandrijving. Die auto komt volgens de Chinese meetmethode 715 kilometer ver.

Er zijn nog geen goede beelden van de EV. Wellicht schrijven we in de nabije toekomst toch nog een keer over de auto uit Noord-Korea.