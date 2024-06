Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Audi S3 vs. Audi Sport Quattro: 300+ pk, 4WD en bloedsnel

De Sport Quattro is de gaafste straatauto die Audi ooit heeft gebouwd. Maar veertig jaar later presteert het sportieve instapmodel op hetzelfde niveau. De tijd staat niet stil, maar een pauzemoment is op zijn plaats. Autovisie gaat op pad met de nieuwe Audi S3 en de befaamde Audi Sport Quattro.

Uit mijn ooghoek zie ik de snelheidsmeter voorbij 160 km/h vliegen en mijn hartslag maakt hetzelfde tempo. De handen strak om het stuur en de mond open van de concentratie. Knipperen doe ik niet meer en rauwe reflexen hebben de handelingen overgenomen. Handen en voeten weten intuïtief wat ze moeten doen.

Volgas in de nieuwe Audi S3 Sportback

De bomen langs de weg zijn een waas geworden en het veld aan de andere zijde een groene zee, golvend in de wind. In het midden kronkelt een grijze streep. Het is de zoveelste keer dat ik over dit stuk weg dender en de pacenotes kloppen inmiddels helemaal. Er staat geen letter op papier, maar in gedachten heb ik ze helder. “Plankgas door die rechterknik en het midden van het asfalt aanhouden om de hobbels te vermijden”, flitst er door mijn hoofd. “Vervolgens kort aanremmen, een versnelling terug en vól de blinde linkerbocht in.”

De Audi S3 Sportback ondergaat het en begint te glijden over zijn voorwielen. Ik zie het gebeuren en meer stuuruitslag wordt gemaakt ter correctie. Daarna is het vechten tegen het overlevingsinstinct. Het hoofd zegt ‘gas terugnemen’, maar de wil om te winnen houdt het pedaal op de vloer. Ik moet mijn rechterbeen bijna met mijn hand naar beneden duwen om daadwerkelijk door te accelereren.

Als Stig Blomqvist in de nieuwe Audi S3

Het was het juiste besluit op weg naar een gloriemoment. Audi’s nieuwe sportieve instapmodel heeft voortaan koppelsturing tussen de achterwielen om zelfs de purist een podium te geven. En het werkt. Het onderstuur vervliegt en de achterzijde begint de koers geleidelijk te corrigeren. Zo komt de S3 met een veeg overstuur de hoek uit knallen om het rallygevoel te versterken.

Het doet me denken aan de avond ervoor. Toen zag ik de Zweed Stig Blomqvist dat in zijn Audi Sport Quattro-rallymonster op YouTube doen, maar dan veel heftiger. Vuurspuwend en stenen schietend, terwijl hij de uitzinnige toeschouwers de vouwen uit de broek reed. Wat een held! Vandaag ga ik ze allebei ontmoeten.

Het onstaan van de Audi Sport Quattro

Daar is een goede reden voor. Exact vier decennia geleden bouwden de Duitsers 214 exemplaren van de Audi Sport Quattro. Op 26 april 1984 had het merk daarmee voldaan aan de FIA-homologatieregels (minimaal 200 stuks) voor Groep B en konden ze vanaf 1 mei dat jaar de 32 centimeter ingekorte versie op basis van de ur-Quattro inzetten voor competitie.

Die liefkozend Shorty genoemde variant was hoognodig, want Peugeot had eerder dat jaar met de 205 T16 de perfecte rallyauto gemaakt. Een beest met middenmotor en de modernste techniek, gekooid in een 205-koetswerk. Daarmee zou de Quattro-hegemonie in het begin van de jaren tachtig worden doorbroken. Maar niet voordat Blomqvist voor Audi in 1984 nog het WK Rally volgens de Groep-B regels wist te winnen.

Meer dan 550 pk in rallyversie van Audi Sport Quattro

De Audi Sport Quattro evolueerde door tot een heftig gevleugeld, meer dan 550 pk leverend kanon, maar de ingekorte variant wist slechts een paar rally’s te winnen. De WK-titel zou Audi ook nooit meer bemachtigen en in de twee jaren daarna zegevierde Peugeot, voordat de gouden periode geheel ten einde kwam. Groep B ging ten onder aan zijn eigen technische vrijheden, waardoor onhandelbare en te snelle projectielen waren ontstaan.

Als ik deze veelgehoorde aanname voorleg aan Blomqvist, schudt hij het hoofd: “De Groep B had vooral de pech van een verkeerde timing. Heel kort op elkaar vonden er dodelijke crashes plaats en daardoor werden de auto’s voor 1987 verboden.” Toen stapte de rallysport over op Groep A-reglementen en die stonden veel dichter bij straatauto’s.

“Maar”, duidt Blomqvist, “de Groep A-auto’s waren binnen een halfjaar op sommige rallyproeven net zo snel als de Groep B-versies.” Die hoogtijdagen hebben iconen voortgebracht en de Sport Quattro is er daar één van. Niet zomaar een oppervlakkig verbeterde ur-Quattro, maar in veel opzichten compleet anders.

Deze tekst is een klein fragment uit een uitgebreide reportage in Autovisie Magazine. Die editie ligt nu in de winkel.