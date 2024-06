Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen start vanaf P2 in Grote Prijs van Spanje

Max Verstappen gaat zondagmiddag als tweede van start tijdens de Grote Prijs van Spanje in de Formule 1. Lando Norris van McLaren veroverde in Barcelona voor de tweede keer in zijn loopbaan poleposition.

Verstappen kan de Grote Prijs van Spanje voor de derde keer op rij winnen. Acht jaar geleden won de Nederlander van Red Bull in Catalonië zijn eerste race in de koningsklasse van de autosport.

Verstappen heeft in de WK-stand 56 punten voorsprong op Charles Leclerc, die in Spanje vanaf de vijfde plek start. De tweede startrij is voor Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell.

“We kunnen tevreden zijn met dit optreden en we hebben alles om voor te rijden zondag”, zei Verstappen na de kwalificatie van zaterdag. In de trainingen die daaraan voorafgingen was hij zoekende en was hij geen enkele keer het snelst.

De race begint om 15.00 uur.

ANP