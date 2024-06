Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen start achter Norris als tweede bij Grote Prijs Spanje

Max Verstappen gaat zondag tijdens de Grote Prijs van Spanje in de Formule 1 vanaf de tweede plek van start. Poleposition is in Barcelona voor de Brit Lando Norris van McLaren, die in zijn beste ronde van de kwalificatie 0,020 seconde sneller was dan de Nederlander van Red Bull.

De tweede startrij is voor Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell. Zij gaven respectievelijk 0,318 en 0,320 toe op Norris.

“Het was bijna een perfecte ronde en dit is mijn mooiste poleposition, al heb ik er niet heel veel gehad”, zei Norris na afloop op het circuit. “Ik ben hier erg blij mee. We waren de laatste weken al sterk, sinds de Grote Prijs van Miami. Helaas hebben we pole telkens net gemist na het mislopen van de perfecte ronde. Het wordt zondag lastig tegen Max en Lewis, maar winnen is wel het plan.” Norris mocht slechts één keer eerder vanaf pole starten.

Tweede startplek

Verstappen leek te kunnen leven met de tweede startplek. Pas in de laatste ronde noteerde Norris zijn beste tijd. “We kunnen tevreden zijn met dit optreden en we hebben alles om voor te rijden zondag”, zei Verstappen met een glimlach.

Verstappen was dit raceweekend in geen van de drie trainingen de snelste. In de eerste oefensessie noteerde hij de tweede tijd, in de tweede training de vijfde en in de laatste de vierde.

Balans

“Het hele weekend was het lastig de balans te vinden in de trainingen. Maar met de kwalificatie kunnen we tevreden zijn. Helaas was het net niet genoeg, maar zo gaat het soms”, aldus de Nederlandse leider in de WK-stand.

Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez uit Mexico noteerde de achtste tijd in de kwalificatie. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz beginnen vanaf P5 en P6.

De Grote Prijs is zondag om 15.00 uur. Vorig jaar zegevierde Verstappen op Circuit de Barcelona-Catalunya, met een ruime voorsprong op Hamilton.

