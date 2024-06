Deel dit: Share App Mail Tweet

Je raadt nooit hoeveel deze oude Mercedes E 300 diesel kost

Oude Mercedes-modellen zijn niet stuk te krijgen, getuige de vele taxi’s met torenhoge kilometerstanden die – soms meer dood dan levend (maar wel rijdend) – overal ter wereld rondtuffen. Wie een beetje zuinig is geweest op zijn oude Mercedes E-Klasse, kan er nu de hoofdprijs voor vragen. Dat bewijst deze E 300-occasion.

Afgelopen week ging namelijk een exemplaar van de W124-generatie op de Amerikaanse verkoopsite Bring A Trailer voor een immens bedrag onder de hamer.

Mercedes E 300 diesel W124 met lage kilometerstand

De Mercedes in kwestie komt uit 1995 en is tot aan de recente verkoop bij dezelfde eigenaar gebleven. Veel heeft hij er niet in gereden. Er staat immers pas 13.500 kilometer op de klok. De Midnight Blue-lak blinkt nog net zo mooi als 29 jaar geleden en ook het interieur is in puntgave staat. De occasion staat zelfs nog op de originele banden, al is dat na zo’n lange tijd niet per se iets om trots op te zijn.

Onder de kap ligt de oude vertrouwde Mercedes OM606-motor. Deze zes-in-lijn is geroemd om zijn robuuste karakter en kan moeiteloos hoge kilometerstanden bereiken. De bijzonder lage kilometerstand van dit exemplaar is dan ook opmerkelijk.

Megabedrag voor een oude Mercedes-occasion

Om die reden werd er dan ook diep in de buidel getast voor de oude Mercedes. Hoe diep? Nou, de gelukkige nieuwe eigenaar heeft er maar liefst 101.000 dollar voor betaald. Omgerekend komt dat neer op dik 94.000 euro.

