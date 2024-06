Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo maak je jouw auto klaar voor het bloedhete zomerweer

De laatste jaren wordt het ene na het andere hitterecord verbroken. Leuk voor zonaanbidders, minder leuk voor je auto. Je auto kan in de zomer namelijk flink te lijden hebben van de hogere temperaturen. Hier volgen enkele tips om je auto voor te bereiden op de zomer.

De zomermaanden kunnen het je auto op verschillende manieren moeilijk maken. Denk niet alleen aan de brandende zon, maar ook aan de flinke zomerstormen.

8 manieren om je auto voor te bereiden op een hete zomer

Om goed voorbereid de zomer in te gaan, volgen hier enkele tips.

1. Vul je banden met stikstof

De luchtdruk in je banden stijgt bij hogere temperaturen. Zij die geregeld op het circuit rijden weten er alles van, maar tijdens een bloedhete zomer kun je hier ook last van ondervinden. Een verkeerde bandenspanning heeft invloed op je verbruik en kan zorgen voor overmatige slijtage. Daarom wordt soms geadviseerd om je banden te laten vullen met stikstof, wat minder gevoelig is voor drukfluctuaties.

Ook wordt geregeld beweerd dat banden gevuld met stikstof langer hun spanning behouden, maar dat is volgens de ANWB nog niet aangetoond. Vergeet overigens niet dat lucht ook al voor zo’n 78 procent uit stikstof bestaat.

2. Controleer het koelvloeistofniveau

Op een warme dag is de kans op een oververhitte motor groter. Check daarom of het koelwater op het juiste niveau is en vul zo nodig het reservoir bij. Belangrijke waarschuwing: draai de radiator- of reservoirdop er nooit af als het koelwater nog warm is.

Een te warm lopende motor wil je koste wat het kost voorkomen. Een oververhitte motor kan namelijk veel schade berokkenen. Zo kan de cilinderkop kromtrekken waardoor de koppakking gaat lekken. En dat is een prijzige reparatie.

3. Laat je airco nakijken en bijvullen

Het is wel zo prettig als niet alleen je motor, maar ook jijzelf koel blijft onder de bloedhete zon. Zeker als je bij 30 graden Celsius in de file staat, is een goed werkende airco wel zo lekker.

De ANWB adviseert je om de airco jaarlijks te laten nakijken en eens in de twee jaar te laten bijvullen. “In de regel is meer onderhoud door de vakman niet vaker nodig dan eens in de vijf jaar”, zo schrijft de ANWB.

4. Het koelvloeistofniveau van een EV controleren

Ook veel elektrische auto’s hebben koelvloeistof nodig. Niet voor een verbrandingsmotor, maar voor de omvormer, het verwarmingssysteem en het accupakket.

Merk je dat er veel koelvloeistof bijgevuld moet worden? Raadpleeg dan een expert. Dit is immers een gesloten systeem en als er koelvloeistof weglekt bij het accupakket, kan er kortsluiting ontstaan.

5. Monteer nieuwe ruiterwisserbladen voor de hevige stortbuien

Zorgen voor een goed functionerende airco is wellicht een inkoppertje, maar het vervangen van je ruiterwisserbladen vermoedelijk niet. Toch is dit belangrijk. Tijdens een zomerse bui wil je dat je wissers het aankunnen.

Door veel UV-straling holt de kwaliteit van je ruitenwissers achteruit. Sommige ruitenwissers hebben in het midden een UV-stickertje zitten die verkleurt naarmate een bepaalde hoeveelheid straling is bereikt. Is dit stickertje geel van kleur? Vervang dan sowieso je wisserbladen.

Vul ook direct je ruitensproeiervloeistof bij, iets wat een heel groot deel van de Nederlanders niet zelf blijkt te doen. Een schone ruit is belangrijk, zeker ‘s zomers wanneer je voorruit veel slachtoffers maakt in de insectenwereld. Gelukkig is ruitensproeiervloeistof niet duur. Je kúnt het ook zelf maken, maar of dat een slim idee is…

6. Parkeer niet in de brandende zon

De felle zomerzon tast meer aan dan enkel je ruitenwissers. Staat je auto langdurig in de zon, dan kunnen er ook droogtescheuren ontstaan in je banden.

Daarnaast tast de zon je lak aan en er kunnen, zeker bij oudere auto’s, scheuren in het dashboard ontstaan. Zoek dus waar mogelijk een plekje in de schaduw.

7. Vervang je interieurfilter

Tijdens de lente- en zomermaanden vliegen niet alleen veel insecten, maar ook veel pollen door de lucht. Voorkom een verstopt interieurfilter en laat hem tijdig vervangen bij een onderhoudsbeurt.

8. Controleer de staat van je remmen

Zorg voordat je op vakantie gaat dat je remsysteem naar behoren werkt en laat het zo nodig eens te laten nakijken. Dit biedt vertrouwen als je deze zomer met een zwaarbeladen auto op vakantie gaat naar bergachtig gebied, waar je remmen tijdens afdalingen flink op de proef gesteld kunnen worden.