Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen blijft Norris nipt voor en wint opnieuw GP van Spanje

Max Verstappen heeft de 1111e grand prix in de Formule 1 gewonnen, maar makkelijk ging dat niet. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull moest in de Grote Prijs van Spanje alles uit zijn Red Bull halen om de jagende Lando Norris voor te blijven.

De Brit kwam in de slotfase steeds dichterbij in zijn McLaren, maar net niet genoeg om de Nederlander nog aan te kunnen vallen. Het verschil op de meet was slechts twee seconden. De Nederlander boekte zijn zevende zege van het seizoen. Hij won de race op het Circuit de Catalunya voor de derde keer op rij en verstevigde de leiding in het kampioenschap.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton eindigde na een solide race als derde in zijn Mercedes. De Brit stond voor het eerst dit seizoen op het podium.

Voorsprong

George Russell had de beste start. De Brit van Mercedes flitste vanaf de derde plek buitenom voorbij de van pole gestarte Norris en de van de tweede plek vertrokken Verstappen. Russell hield het twee ronden uit vooraan. Race-engineer Gianpiero Lambiase spoorde Verstappen via de teamradio aan niet te dralen en zo snel mogelijk een aanval te plaatsen. Bij het ingaan van de derde ronde haalde de Nederlander met een gewaagde actie buitenom Russell weer in en nam de leiding over.

Vanaf dat moment bouwde Verstappen aan een relatief kleine voorsprong van vier seconden. Na achttien ronden maakte hij zijn eerste pitstop en wisselde van soft- naar mediumbanden. De op dat moment al snellere Norris kwam daardoor aan de leiding. De Brit, die zaterdag Verstappen aftroefde in de kwalificatie, dook zes ronden later de pitstraat in voor vers rubber en zakte iets terug in het veld. Verstappen nam kort daarna de eerste plek weer in.

De Nederlander kon in de vrije ruimte controleren, ook al klaagde hij over “inconsistente banden”. Norris bleef de grootste bedreiging, ook na de tweede bandenwissel. De Brit opende met iets meer dan vijftien ronden te gaan de jacht op Verstappen en was sneller. Hij kroop in de slotfase naar de Limburger toe, die het uiterste van zijn kunst om zijn banden ‘te managen’ moest aanspreken. Norris toonde aan wat Verstappen al op zaterdag vertelde: zijn dominantie van vorig jaar is geheel verdwenen. De andere teams zijn beter geworden en hij moet steeds harder werken voor overwinningen.

ANP