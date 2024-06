Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo herken je een lekke koppakking en dit kost de reparatie

‘Zo mevrouwtje, dat ziet eruit als een lekke koppakking’, zou het stereotype monteur kunnen zeggen. Het is niet iets dat je wil horen. Niet alleen omdat het ietwat denigrerend klinkt, maar ook omdat het een vrij prijzige reparatie is. Maar hoe komt dat eigenlijk?

De koppakking is een afdichting tussen het onderblok en de cilinderkop, (meestal) bestaande uit een aantal laagjes dun metaal met stalen ringen rond de cilinders.

Zo werkt een koppakking

De koppakking zorgt er dus voor dat de cilinderkop en het onderblok goed op elkaar aansluiten. Tegelijkertijd zijn er openingen, zodat olie en koelvloeistof (via speciale kanalen) door het motorblok kunnen blijven stromen.

De stalen ringen rond de cilinderkamers zijn nodig, omdat in de cilinders de druk erg groot wordt en de temperatuur flink oploopt. Terwijl de koppakking die gassen ín de cilinderkamers houdt, moet olie en koelvloeistof juist buiten de cilinders blijven.

Zo herken je een lekke koppakking

Een lekkende koppakking ontstaat vaak door problemen met het koelsysteem. Als de motor te heet wordt, kan het metaal krommen, waardoor de cilinderkop en het onderblok niet meer goed aansluiten. Het kan zijn dat koelvloeistof en motorolie met elkaar mengen. Dit herken je aan bruin koelwater of een wit-bruine, drappige vloeistof onder de olievuldop of aan de oliepeilstok.

Het kan ook zijn dat er een lek ontstaat tussen een koelwaterkanaal en de cilinderkamer. Als koelvloeistof in de cilinders terechtkomt, zul je witte rook uit de uitlaat zien. Ook kan het zijn dat de hoge druk van de gassen in de cilinderkamer, het koelsysteem onder druk zet, waardoor er een lek kan ontstaan in het koelsysteem. Koelvloeistof kun je meestal overigens goed ruiken en is te herkennen aan de blauwe, roze of groene kleur.

Koppakking vervangen is heel veel werk

Een nieuwe koppakking an sich is niet zo duur, maar het vervangen is een flinke klus. De cilinderkop moet er daarvoor namelijk af. De olie en het koelwater moeten eruit en allerlei andere onderdelen moeten gedemonteerd worden. Is het motorblok te heet geworden, dan kan het zijn dat de cilinderkop is kromgetrokken, waarna de kop gevlakt moet worden.

Al met al is het vervangen van een lekke koppakking een specialistische en tijdrovende klus. Bovendien wordt, nu het motorblok toch uit elkaar ligt, aanbevolen veel andere onderdelen preventief te vervangen. Denk aan de distributieriem, waterpomp en thermostaat.

Hoeveel kost het vervangen van een koppakking?

De kosten zijn lastig te bepalen. Het hangt af van de garage (elk bedrijf bepaalt zijn eigen prijs), het type auto en hoeveel onderdelen je laat vervangen. Door de vele manuren moet je voor het vervangen van een koppakking (en gerelateerde onderdelen) al gauw rekenen op 700 tot 1.500 euro.

Alternatief

Wie een lekke koppakking heeft, zal in een wanhopige zoektocht naar goedkopere oplossingen online wellicht al op koppakking-sealers zijn gestuit. Dit is een vloeistof die je door je koelwater mengt en de lekkende pakking van binnenuit dicht. De flesjes van enkele tientjes worden verkocht als een veel goedkoper alternatief voor het vervangen van een koppakking, maar in de praktijk blijkt dit echter enkel als tijdelijke oplossing te werken.