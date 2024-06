Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel kost het vervangen van je remblokken en remschijven

Een piepend geluid of trillingen tijdens het remmen? Dan kan het zijn dat je remblokken aan vervanging toe zijn. Maar wat kost een nieuw setje remblokken, remschijven en een beetje verse remvloeistof je eigenlijk?

We hoeven je hier niet op een belerend toontje te vertellen hoe belangrijk veilige remmen zijn. Remmen slijten weg en als ze bijna op zijn, is het wel of niet vervangen geen keuze.

Hoe lang gaan remblokken en remschijven mee?

Zowel je remschijven als je remblokken slijten, maar je blokken zijn van een ander materiaal en slijten daarom sneller weg. De levensduur hangt uiteraard af van je rijstijl en het type remblok, maar ga uit van zo’n 40.000 tot 60.000 kilometer. Remschijven houden het langer vol. Reken op zo’n 100.000 kilometer.

Erg geldt een uitzondering voor keramische remschijven, die vrijwel nooit vervangen hoeven te worden. Nadeel: ze kosten een godsvermogen. Zo vraagt BMW voor één enkele keramische remschijf voor een M8 maar liefst 5.720 euro. Oei, die wil je dus niet beschadigen.

Zoveel kost het vervangen van remschijven en -blokken

Gelukkig kosten normale remschijven slechts een fractie daarvan. Reken op op zo’n 30 tot 70 euro per schijf, afhankelijk van het type auto en remschijf. Vervang je de remschijven, moeten er ook nieuwe blokken worden geplaatst. Remblokken variëren tussen de 20 tot 50 euro per as.

Het is aan te raden dit door een automonteur te laten inbouwen. Het vervangen van een set remschijven én remblokken kost je volgens de ANWB zo’n 300 tot 600 euro per as. Hoewel het vervangen van enkel de remblokken voor een professional geen lastige of tijdrovende klus is, wordt voor dit karweitje zo’n 200 euro per as gerekend.

Remschoenen en remtrommels

Het kan zijn dat je op de achteras geen remschijven en -blokken, maar remtrommel met remschoenen hebt. Soms is het ook een combinatie, waarbij enkel de handrem nog met remschoenen werkt. De kosten van het laten vervangen van remschoenen schat de ANWB is op zo’n 250 euro per as.

Kosten voor het verversen van je remvloeistof

Het verversen van je remvloeistof, wat zeker aan te raden is als de vloeistof erg donker van kleur is, kost je gemiddeld zo’n 50 euro. Ook dit kun je beter door een expert laten doen, omdat je remmen na het vervangen van de vloeistof opnieuw ontlucht moeten worden.