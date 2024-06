Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze jaren 90 auto’s kan je nu voor het eerst in Nederland zien

Alsof je naar een reünieconcert van twaalf van je favoriete bands van vroeger gaat, die allemaal tegelijk, in topvorm op het podium staan. Zo kun je de aankomende expositie Supercars uit de jaren 90 in het Louwman Museum misschien nog wel het beste omschrijven.

Minimaal 500 pk, een top van 300 km/h en een (zeer) beperkt productieaantal zijn de criteria voor een tijdelijke plek op de museumvloer. De focus van de tentoonstelling ligt bewust op de jaren 90, de periode net na het klappen van de beruchte supercarbubbel.

De beste auto’s van de jaren 90

Door teruglopende interesse vanuit kopers (lees: beleggers) en financiële malheur bij producenten zijn diverse supercars een stuk exclusiever gebleven dan oorspronkelijk de bedoeling is. Wat ze dertig jaar later juist een stuk interessanter maakt.

Uiteindelijk zijn er een twaalftal jaren 90 auto’s door de ballotage gekomen die nooit eerder in deze combinatie zijn getoond. Een paar zijn überhaupt nog nooit in levenden lijve in ons land te zien geweest, zoals de eigenwijze Vector W8, de compromisloze homologatiespecials Toyota GT-One en Nissan R390 GT1 Street en de unieke prototypes Mercedes-Benz C112 en BMW M8.

Maar ook de Aston Martin Vantage V600, Bugatti EB110 Super Sport, Ferrari F50, Jaguar XJ220, McLaren F1 en de straatversies van de Mercedes-Benz CLK GTR en de Porsche 911 GT1 zijn natuurlijk zeer de moeite van het bekijken waard. Van 5 juli tot en met 1 september heb je de mogelijkheid kennis te maken met je helden van weleer.