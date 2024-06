Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer Renault Zoe: prijzen, problemen en uitvoeringen

De Renault Zoe is een aaibare EV die door de tijd is ingehaald. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer.

De Renault Zoe is een aaibare EV die door de tijd is ingehaald. In 2013 was de Renault Zoe één van de eerste betaalbare en bruikbare elektrische auto’s. Sindsdien is het model continu verbeterd, maar inmiddels ook technisch en prijstechnisch door veel concurrenten ingehaald. Toch kan de charmante elektro-hatchback gebruikt een interessante keuze zijn.

Carrosserie Renault Zoe

De studiemodellen Zoe Concept (2009) en Zoe Preview (2010) geven een voorproefje van Renaults eerste handzame EV. De productieversie debuteert eind 2012. Met zijn lengte van 4,08 meter valt de vijfdeurs hatchback in het B-segment, maar de massa van bijna 1.500 kilo ligt meer op het niveau van het D-segment. Het ontwerp verbindt scherpe lijnen met zachte rondingen en is aaibaar, stoer en functioneel: de gladde vorm verlaagt de luchtweerstand. Een leuk detail is de laadaansluiting achter het merklogo in de neus. In 2019 volgt een forse facelift met een nieuwe neus en nieuwe full-led verlichting. In 2013 behaalde de Zoe vijf EuroNCAP-sterren, in 2021 waren dat er nul. Een rammelende achterklep ophanging is een kwestie van afstellen. Check of de kunststof laadklep soepel opent; deze kan afbreken.

📆 Tijdlijn 2009: Renault Zoe Concept. 2010: Renault Zoe Preview. 2012: Introductie Renault Zoe. 2016: Q90, R90. 2017: Zoe e-Sport Concept. 2018: R110. 2019: Facelift, R135. 2020: Zoe Cargo, Série Limitée Rivièra. 2022: Equilibre, Evolution, Iconic.

Interieur

Het interieur heeft een goede balans tussen functioneel en futuristisch. De materialen en afwerking zijn eenvoudig, maar keurig. Het dashboard omvat een digitaal instrumentarium en (in 2012) splinternieuw R-Link infotainment. R-Link combineert een aanraakscherm met navigatie, stembediening, Bluetooth, online-connectiviteit en diverse apps. Energiezuinige temperatuurregeling geschiedt met een warmtepomp. Dankzij de neerklapbare achterbankleuning heeft de bagageruimte een inhoud van 338 tot 1.225 liter. Parkeersensoren, een parkeercamera, stoel- en stuurverwarming, DAB+, Arkamys of Bose audio en leren bekleding zijn opties.

Later verschijnt R-Link Evolution dat Android Auto ondersteunt. De facelift van 2019 brengt een vernieuwd interieur met een nieuw stuur, tft-instrumentarium en 7- of 9,3-inch Easy Link infotainment, aangevuld met nieuwe rijhulpsystemen en een smartphone-inductielader. Een verstopte waterafvoer onder aan de voorruit kan lekkage veroorzaken. Voor het aanvankelijk nogal trage R-Link geldt ‘nieuwer is beter’. Controleer bij een occasion of de koeling en verwarming goed werken; de warmtepomp laat het weleens afweten.

Motor/Transmissie Renault Zoe

De Renault Zoe heeft voorwielaandrijving, een elektromotor en een eentraps reductietransmissie. Tijdens de productiecyclus zijn verschillende elektromotoren gebruikt. De Q210 heeft er een van Continental (88 pk, 220 Nm), de R240 een van Renault (77 pk, 210 Nm). Daarna volgen de R90 met Renault e-motor (92 pk, 225 Nm) en de Q90 met een Continental (108 pk, 225 Nm). De laatste bouwjaren hebben een e-motor van Renault.

Dit zijn de R110 (108 pk, 225 Nm) en de extra krachtige R135 (135 pk, 245 Nm). Een uitvallende elektromotor kan liggen aan een versleten rotorsensor of aan versleten motorlagers. Bijgeluiden tijdens het rijden kunnen wijzen op slijtage van de reductietransmissie. Reparaties aan de aandrijflijn die niet (meer) onder de fabrieksgarantie vallen, kunnen in de papieren lopen.

Accupakket

Het lithium-ion accupakket van LG Chem is luchtgekoeld en wordt in huur- en koopvorm aangeboden. De bruikbare capaciteit is 22, 41 of 52 kWh. Aanvankelijk staat de ‘Q’ in de typeaanduiding voor een snellader, terwijl de ‘R’ wijst op een grotere range. Tot de facelift in 2019 is de Zoe leverbaar met een adaptieve Chameleon AC-lader (Type 2-stekker). De maximale laadsnelheid is 22 kW of 43 kW. Vanaf de facelift is daarnaast een DC-lader (CCS-stekker) beschikbaar met een grotere, maar niet overdadige laadsnelheid tot 50 kW.

Het theoretische rijbereik begint bij een te optimistische 210 NEDC-kilometer voor een vroege R210 (22 kWh) en loopt op tot 395 WLTP-kilometers voor een late R110 (52 kWh). Accudegradatie is een aandachtspunt. Vraag bij een gebruikte Zoe altijd om een recent diagnoserapport met de State of Health van het accupakket. Controleer tijdens een proefrit of de laadaansluitingen correct werken. Problemen met de boordlader en het batterijmanagementsysteem (BMS) komen weleens voor. Een versleten 12V-accu kan spookstoringen veroorzaken.

Wielophanging Renault Zoe

Onderhuids deelt de Zoe techniek met de Clio, maar delen van de wielophanging (voor McPherson, achter torsie-as) zijn afkomstig van de Mégane. Het lage zwaartepunt en de handzame maten zorgen voor levendige rij- en stuur eigenschappen. Het onderstel is comfortabel, maar de achteras kan op korte oneffenheden wat stoterig aanvoelen. Remenergieregeneratie en Michelin Energy Saver EV-banden verlagen het energiegebruik. Vanaf 2019 is een B-modus regeneratiestand beschikbaar die bijna one-pedal-driving mogelijk maakt. Door het hoge voertuiggewicht kunnen delen van de wielophanging, zoals de fuseekogels, versneld slijten.

Welke Renault Zoe moet ik hebben?

Met keuze uit twaalf bouwjaren en diverse elektromotoren, accupakketten, laadsnelheden en uitvoeringen lijkt het occasionaanbod van de Zoe complexer dan het is. Budget en gebruiksdoel zijn de belangrijkste uitgangspunten bij aankoop. Een oudere Zoe met een AC-lader en een 22 kWh-accupakket in goede conditie kan prima geschikt zijn voor lokaal en regionaal gebruik. Met het 52 kWh-accupakket en de DC-snellader leent de Zoe zich met enige planning ook voor het afleggen van grote afstanden. De uitvoeringen heten Entry, Life, Limited en Intens. Aan het einde van de productiecyclus verandert dit in Equilibre, Evolution en Iconic.

Moet de Renault Zoe het worden?

De Renault Zoe illustreert de snelheid waarmee EV-techniek evolueert én veroudert. Dat het model ondanks toenemende concurrentiedruk twaalf jaar lang in productie is gebleven en lange tijd in grote aantallen is verkocht, zegt veel over de positieve eigenschappen. De lange productieperiode zorgt voor een ruim occasionaanbod en gunstige vanafprijzen, waar in de meeste gevallen de SEPP-subsidie nog afgaat. Dat de Renault Zoe niet de nieuwste techniek aan boord heeft, hoeft geen belemmering te zijn. Wie genoeg heeft aan de actieradius en de laadsnelheid, kan er een slimme aankoop mee doen.

Pluspunten

+ Betere afwerking en geluiddemping.

+ Nieuw Easy Link-infotainment sinds 2019.

+ Goede prijs-kwaliteitverhouding.

Minpunten Renault Zoe

– Beperkte snellaadsnelheid.

– Luchtgekoeld accupakket.

– Enige technische veroudering.