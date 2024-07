Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Legendarische Mercedes G-Klasse is nu gave LEGO-set

LEGO heeft tal van sets voor volwassenen. Dit nieuwe bouwpakket van de Mercedes G-Klasse mag niet ontbreken in je verzameling.

Mercedes liet dit jaar de nieuwe G-Klasse zien die voor het eerst in zijn loopbaan als elektrische terreinbeul te bestellen is. De auto heeft vier elektromotoren waardoor hij kan draaien als een tank.

Nieuwe Mercedes G-Klasse

Net als de echte Mercedes G-Klasse, kan het LEGO-bouwwerk ook elektrisch rijden. Echter, een tank turn als we in onderstaande video laten zien, is niet mogelijk met de miniatuur versie.

De Mercedes G-Klasse van LEGO is ook niet gebaseerd op de elektrische variant van de vierkante offroader, maar op de G 500 Professional Line. Deze heeft sinds de introductie van het nieuwe model geen V8 meer maar een 3,0-liter mild-hybride V6.

Onder de motorkap van de LEGO-versie zie je dan ook slechts zes cilinders zitten. Hoewel de kentekenplaat met daarop het jaartal van de eerste Mercedes G-Klasse (1979) anders doet vermoeden, gaat het hier dus om een bouwpakket van een hedendaagse G.

LEGO-set met vierwielaandrijving

Een G-Klasse zonder vierwielaandrijving is geen Geländewagen. Een flink deel van de in totaal 2.891 bouwstenen gaat dus op aan het maken van de differentiëlen. Met de knop op het dak is met de auto vervolgens door een zandbak heen te ploeteren, al is het bouwwerk natuurlijk ook gewoon leuk om bij de verzameling in je huis te zetten.

(Afbeelding: LEGO) (Afbeelding: LEGO) (Afbeelding: LEGO) (Afbeelding: LEGO) (Afbeelding: LEGO)

(Afbeelding: LEGO) (Afbeelding: LEGO) (Afbeelding: LEGO) (Afbeelding: LEGO) (Afbeelding: LEGO)

Het uiterlijk is direct herkenbaar, maar ook aan de binnenkant is hij vrij gedetailleerd. Zo vind je er een dashboard, stoelen en een stuurwiel met Mercedes-logo.

De prijs van de Mercedes G-Klasse LEGO-set

Alle informatie rondom de Mercedes G-Klasse LEGO-set is gelekt en nog niet bevestigd door het speelgoedmerk. Echter, we weten zeker dat de set volgt. Het verwachtte prijskaartje bedraagt 249,99 euro en de releasedatum is naar verluidt 1 augustus 2024. Zet die maar vast in je agenda!

Kan je niet wachten? Dan kan je vast voor de kleinere en goedkopere G-Klasse gaan waarbij je ook nog een SL 63 krijgt!