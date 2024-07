Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek duurste parkeersteden toont Amsterdamse autohaat

We wisten al dat Amsterdam fikse bedragen rekent voor een uurtje parkeren, maar een nieuw onderzoek legt bloot hoe buitensporig de tarieven in onze hoofdstad werkelijk zijn vergeleken met andere wereldsteden.

Het onderzoek werd uitgevoerd door DiscoverCars.com, een website die helpt bij het vinden van de juiste huurauto’s (en dat is hard nodig, want met name in Spanje spelen verhuurbedrijven smerige spelletjes).

Amsterdam blijkt duurste stad om te parkeren

Er is gekeken naar de gemiddelde parkeerkosten op straat en de boetebedragen bij een parkeerovertreding in 80 van de meest dichtbevolkte steden op onze planeet. Per stad rolde hier een score uit van maximaal 160.

Wat blijkt? Amsterdam is de duurste stad als het op parkeren aankomt. Voor een uurtje parkeren op een doordeweekse dag betaal je in onze hoofdstad maar liefst 6,18 euro. De horror voor automobilisten, al zijn de kosten voor parkeren in London nóg duurder.

Wel zijn de boetebedragen voor parkeerovertredingen in de Engelse hoofdstad lager. In Nederland kun je een dikke(re) prent verwachten bij een parkeerovertreding. Het gemiddelde van de verschillende parkeerboetes in ons land bedraagt 305,19 euro.

Top 5 duurste parkeersteden

Deze torenhoge bedragen zorgen voor een score van 158, waarmee Amsterdam bovenaan de ranglijst eindigt. Het toont nog maar eens aan dat de auto niet welkom is in Amsterdam. Plek twee gaat naar Chicago dat goed was voor 156 punten, gevolgd door London, Kopenhagen en Seattle. Stuk voor stuk steden waar je liever niet wil parkeren.

Stad Gem. uurtarief

parkeren Gem. boetebedrag

parkeerovertreding Score 1. Amsterdam €6,18 €305,19 158 2. Chicago €5,96 €241,53 156 3. London €7,17 €123,47 143 4. Kopenhagen €4,56 €136,86 141 5. Seattle €3,29 €225,42 139