Deel dit: Share App Mail Tweet

Mijd huurauto’s van dit verhuurbedrijf in Spanje: ‘Slinkse praktijken’

Ga je binnenkort op vakantie naar Spanje? Wees dan alert bij het huren van een auto. Verhuurbedrijven spelen namelijk smerige spelletjes met huurauto’s, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Eén verhuurder springt eruit en daar kun je dan ook beter met een grote boog omheen lopen.

De Consumentenbond spreekt zelfs over ‘slinkse praktijken’ in hun onderzoek naar Spaanse autoverhuurders. Daarvoor analyseerde de consumentenorganisatie maar liefst duizend online reviews en klachten. Ook huurde de Consumentenbond zelf online een aantal auto’s, waarna het naar Spanje afreisde om de proef op de som te nemen.

Smerige spelletjes bij autoverhuurders in Spanje

Je komt als toerist geregeld voor verborgen kosten te staan en verhuurbedrijven smeren je maar al te graag veel extra’s aan. Daarbij krijg je te maken met ‘verkooppraatjes, trucs en zelfs leugens van verhuurders’ om jou als consument geld af te troggelen. Verder gingen opmerkelijk veel reviews over ‘onvriendelijk personeel, onduidelijke communicatie en extra kosten voor aanvullende verzekeringen, upgrades, niet afgetankte auto’s en vermeende schades’, zo schrijft de Consumentenbond.

Het begint al bij het boeken, waar de Consumentenbond merkte dat geregeld cruciale informatie, bijvoorbeeld over de mogelijkheid om de boeking te wijzigen of te annuleren, ontbreekt. Verder is er veel onduidelijk over borg en toeslagen, en zijn sommige bemiddelaars tijdens het boeken ‘schimmig’ over verzekeringen en het eigen risico.

Vermijd huurauto’s van dit verhuurbedrijf

Eén verhuurbedrijf werd opvallend vaak genoemd in de reviews: Goldcar. ‘Van de ruim 300 klachten die de afgelopen 5 jaar binnenkwamen bij het Europees Consumenten Centrum over autohuur in Spanje, ging ongeveer de helft over verhuurder Goldcar’, aldus de Consumentenbond.

Ook tijdens het locatiebezoek sprong Goldcar er in negatieve zin uit. “Daar moet nog worden bijbetaald voor een verzekering die optioneel is en een niet bestaande belasting”, schrijft de consumentenorganisatie. “Aan de balie van het verhuurbedrijf zijn consumenten overgeleverd aan de trucs en leugens van de verkoopmedewerkers. Die werken op provisiebasis en halen alles uit de kast om consumenten bij te laten betalen voor bijvoorbeeld verzekeringen, wegenwachtservice, ruimere auto’s en navigatiesystemen.”

Daar blijft het niet mij. De Consumentenbond merkte tijdens zijn onderzoek over auto’s huren in Spanje meer misstanden op. Zo waren sommige contracten van verhuurbedrijven enkel in het Spaans opgesteld en werd gevraagd om blind te tekenen. Verder wilde een aantal autoverhuurders geen bestaande schades aantekenen of weigerden ze te tekenen voor een goede ontvangst van de auto. Dat gebeurde overigens geregeld in donkere garages waarbij ook nog eens discussies ontstonden over de hoeveelheid brandstof in de tank.

Tip voor zorgeloos auto huren in Spanje

Veel onprettige situaties die je liever voorkomt. Gelukkig heeft de Consumentenbond een goede tip zodat je toch met een gerust hart met je Spaanse huurauto van de zon kunt genieten: Zorg dat je al in Nederland zorgt dat de autohuur goed geregeld is, inclusief verzekeringen, zonder eigen risico. Of met een losse autohuurverzekering voor dat eigen risico, zodat aan de balie met een gerust hart alle extra’s kunnen worden afgeslagen. Wie op de centen let, vindt hier nog 5 autohuurtips waarmee je goedkoper uit bent.