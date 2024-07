Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse Honda S2000 is in topstaat, maar komt met flinke prijs

Een open dak, achterwielaandrijving, een handgeschakelde versnellingsbak en een potente viercilinder die tot maar liefst 9.000 toeren per minuut maakt. We hebben het uiteraard over de iconische Honda S2000. In Boxtel staat een puntgave occasion te koop, maar daar hangt wel een behoorlijk prijskaartje aan.

De Honda S2000 werd tussen 1999 en 2009 gebouwd en is de laatste jaren uitgegroeid tot een legende. Collega Peter Hilhorst legt je graag uit waarom, in deze aflevering van Peters Proefrit.

Occasion in absolute topstaat

Deze occasion verkeert in absolute topstaat. De Platinum White Pearl-lak lijkt nog als nieuw, de koplampen zijn glashelder en het interieur lijkt haast onaangeroerd sinds de auto in oktober 2008 uit de fabriek rolde. Deze Honda S2000 heeft dan ook pas 27.548 kilometer op de teller staan.

Toch koop je deze occasion niet om zijn open dak, lakkleur of interieur, maar om die woeste 2,0-liter viercilinder in zijn lange neus. Een VTEC-motor die boven de 6.000 toeren scherpere nokken aan het werk zet, om zo tot 9.000 toeren extra veel vermogen te leveren. “Een motor die in het museum thuishoort”, oordeelt Hilhorst over de befaamde vierpitter.

Duurste Honda S2000-occasion van Nederland

Recent schreven we over het goedkoopste exemplaar dat we konden vinden. De occasion waar we vandaag over schrijven mag zich met afstand de duurste Honda S2000 van ons land noemen. Hij staat namelijk te koop voor 69.950 euro bij Premium Classics, het bedrijf dat handelt in tweedehands auto’s die in topconditie verkeren.

Honda S2000 total loss gereden

Mocht je bereid zijn 70 mille neer te tellen voor deze waanzinnige Honda-occasion, wees dan wel een beetje voorzichtig. We willen dit pareltje immers niet total loss gereden zien worden zoals deze Honda S2000.