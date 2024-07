Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe budget-EV van Nio komt met één groot nadeel

Met de Dongfeng Box (check hier onze video) zetten de zeer goedkope elektrische auto’s uit China nu toch echt voet op Europese bodem. Ook Nio komt binnenkort met een budgetauto onder de vlag van dochtermerk Firefly. Wel komt deze EV met één groot nadeel.

Deze Firefly-EV zal in 2025 op de markt komen met een basisprijs onder de 30.000 euro. Hoewel dit model specifiek voor de Europese markt is ontwikkeld, zal de marktlancering (anders dan tot nu toe gedacht) toch eerst in China plaatsvinden.

Geen Nio-batterijwisseltechniek voor de Firefly-EV

Veel kunnen we je nog niet over de elektrische auto vertellen, tot nu toe zagen we immers enkel deze spy-shots. Een interessante EV, al komt het model wel met een nadeel. Uit nieuwe berichtgeving over deze Firefly blijkt namelijk dat de elektrische auto, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet zal worden uitgerust met het batterijwisselsysteem van Nio. Dat bevestigt William Li, topman van het Chinese automerk. Jammer, want dat is juist een unieke feature die een unique selling point had kunnen zijn in dit segment. De reden zou een te korte wielbasis zijn.

Anders is het voor deze Tesla Model Y-concurrent van Onvo, een ander submerk van Nio. Hoewel ook deze EV niet terecht kan bij de huidige batterijwisselstations, zul je in de toekomst wel van de accuwisseltechniek gebruik kunnen maken. Dat kan bij de vierde generatie wisselstations die vanaf juni verschijnen, zo stelt de website CarNewsChina.