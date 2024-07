Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Mercedes-Benz SLK Concept 1: te mooi voor werkelijkheid

Wij vinden het helemaal geen verkeerde auto, zo’n eerste generatie SLK. Het model is goed opgedroogd, in tegenstelling tot zijn smaakgevoeliger opvolgers. Totdat we Autovisie 14 van 1994 uit het archief opdiepten met daarin een eigen fotoreportage van de eerste Sportlich Leicht Kurz Concept. Die was inmiddels wat weggezakt in het redactioneel geheugen, maar wat een schoonheid is dat!

En meteen bekruipt ons weer dat gevoel van lichte teleurstelling: hoe kan het toch dat het maar zelden lukt de visuele impact van een concept-car over te brengen op een productieversie? Herinnert u zich de Alfa Romeo Brera nog, waarbij de fraaie proporties van de concept compleet werden geruïneerd. Of die leuke Honda e concept, of… Talloze voorbeelden zijn er.

Mercedes-Benz SLK Concept 1

We weten best dat fabrikanten soms een al bevroren ontwerp nog wat extra aanzetten voor een autoshow om te laten zien dat ze heus wel een leuke auto kunnen ontwerpen, en dat bruikbaarheid en wetgeving vaak de schuldigen zijn van een minder geslaagd eindresultaat. Daarom alle lof voor Renault, dat het ontwerp van zijn komende 5 vrijwel ongewijzigd van concept naar productie heeft weten te vertalen. Maar terug naar die eerste SLK, want waar zit hem het verschil nu in? De concept lijkt lager en ranker en is hoekiger van lijn. Iets meer overhang aan de voorkant maakt een scherpe neus mogelijk, daarnaast zijn de lichtunits kleiner en lopen niet om de hoeken heen. Onder aan de portieren zit een prominente vouw, die de flanken slanker afkleedt.

Op de eerste produktie-Mercedes SLK’s worden voor dat effect de dorpels en onderranden van de bumpers in zwart uitgevoerd. De powerdomes op de motorkap, geïnspireerd door de oer-SL, halen het productiestadium, de fraaie SLRachtige bulten op het achterdek helaas niet. Binnen in de concept is het een (retro)feest van onbedekt plaatwerk, chroom en rood leer. Het minimalistische dashboard lijkt meer op dat van de latere A-klasse dan op de massieve plank van de serie-SLK. Wat ons betreft had de concept ongewijzigd in productie gemogen, maar bekijk het van de andere kant: Mercedes kwam maar mooi met een geslaagde, tijdloze roadster en slingerde en passant daarmee ook nog de coupé-cabriolet-hype aan.

Overigens wordt bij de eerste concept nog met geen woord over een dakconstructie gerept, pas een half jaar later verklapt een tweede concept de inklapbare hardtop. Uiteindelijk komt de eerste SLK op een ingekort platform van de C-klasse te staan, met een wielbasis van 240 cm, net als bij de 190 SL en 300 SL. Historisch correct, dus. Onder de kap liggen vier- en zescilinders, al dan niet met compressor en later verschijnt zelfs een 354 pk sterke AMG. De Mercedes SLK gaat niet de geschiedenis in als de meest dynamische roadster in zijn soort, maar toch is het met ruim 300.000 stuks een commercieel schot in de roos gebleken.

Aanbod en prijzen

De eerste SLK (R170) kwam twee jaar na de presentatie van de concept op de markt en hield het tot 2004 uit. Het aanbod is zeer groot, we tellen alleen op Gaspedaal.nl al meer dan 160 stuks, variërend van bangers die voor nog geen 1.000 euro bij discutabele handelaars op het erf staan tot 28.000 euro voor een 32 AMG in topstaat.

Vanaf een mille of zes komen goed bruikbare auto’s in beeld met een redelijke kilometerstand. Voor het dubbele moet een goed onderhouden exemplaar met lage kilometerstand te vinden zijn. Mercedessen van deze bouwjaren kunnen goed roesten, dus let daarop. Ook het gecompliceerde dak moet zonder problemen werken en lekvrij zijn.