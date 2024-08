Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoek je een probleemloze occasion? Kijk dan eens naar deze

Je auto moet praktisch zijn. Vijf deuren zijn wel zo prettig. Je wilt alleen iets anders, iets geks. Zo’n auto waarvan vrienden zeggen: “hoe kom je dáár nu bij?” Een occasion zoals deze, die mensen verschrikkelijk of fantastisch vinden.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 17.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar iets opmerkelijks. Iets wat niet iedereen heeft en echt je smaak moet zijn. Ons budget? Maximaal 17.500 euro. Is de Toyota C-HR niks voor jou, kijk dan eens naar onze eerdere keuzes: de Citroën C4 Cactus en Nissan Juke.

Toyota C-HR (2016 – 2023)

Toyota wil geen saaie auto’s meer maken en het eerste resultaat daarvan was deze C-HR. OK, saai is-ie niet, maar het hele uiterlijk zit vol bijzondere lijnen en vormen. Daar moet je maar net van houden. De C-HR heeft door die vormen wel wat dode hoeken.

Daarnaast is hij lekker ruim (377 liter bagageruimte) en hij rijdt best comfortabel en wendbaar. Hij is er als 1,2 en met hybridetechniek. Die laatste scoort een bijzonder laag verbruik, grofweg tussen 1 op 18 en 1 op 20.

Voor dit budget komen we uit bij een 1,2, die ook 1 op 15 rijdt. Mooi voorbeeld: de donkergrijze 1,2 Comfort (2018, 47.000 km) voor € 17.499 bij een autobedrijf in Vlaardingen.

Occasion zonder grote problemen

Tja, wie een béétje ‘thuis’ is in auto’s, kan dit zo invullen: ook deze Toyota kent helemaal geen euvels die weleens vaker optreden. Betrouwbaarheid is een enorm goede eigenschap, maar daarvan word je je pas echt bewust als je auto je een keer in de steek laat. Dat doet die Toyota dus niet.

O ja, één ding: rij bij een hybride nooit de tank helemaal leeg. Dat is je eigen schuld, maar vraagt wel om een afsleepauto en professionele hulp.