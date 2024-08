Deel dit: Share App Mail Tweet

Slijp de hooivorken! Deze kinderauto van Porsche zet aan tot roken

We overdrijven, natuurlijk. Deze kinderauto doet simpelweg wat Porsche zelf niet durft: de originele Rothmans-sponsoring behouden. En dat maakt dit mini-953’tje alleen maar cooler.

De Porsche 911 Dakar is geïnspireerd op de Parijs-Dakar-winnende 953 uit 1984 en kan worden besteld in een soortgelijk kleurenschema. Omdat Porsche geen zin heeft om gecanceld te worden, staat er dan geen Rothmans op de flanken van de 911 Dakar, maar Rough Roads. Tja…

‘Papa, wat is een Rothmans-Porsche?’

Deze charmante kinderauto van het Engelse Halfscale Cars promoot wél gewoon sigaretten en dat is wat ons betreft geen enkel probleem. We hebben van ons kroost moeilijkere vragen gehad dan: ‘Papa, wat is Rothmans?’

Dakar Junior met echt Connolly-leer

Halfscale Cars noemt dit de Dakar Junior. Het autootje is met de hand geassembleerd én gespoten, wat in totaal honderd uur in beslag heeft genomen. De micro-Porsche rolt op 12-inch wieltjes, heeft werkende koplampen en is van binnen bekleed met stof in het bekende houndstooth-patroon en Connolly-leer.

Het stuurwiel is verwijderbaar voor een makkelijkere instap. De pedaaltjes eronder zijn gekoppeld aan echte Brembo-remmen en een 500 cc verbrandingsmotortje met 15 pk. Voor een kinderauto is de Dakar Junior bijna onverantwoord snel. Zijn top ligt op 80 km/h.

Boven het budget van de Sint

Dit exemplaar, met chassisnummer 911.03, wordt half augustus bij RM Sotheby’s in Monterey, Californië, geveild. Wat-ie kost? Meer dan de Sint zich kan veroorloven, waarschijnlijk, want de geschatte opbrengst ligt tussen de 20.000 en 30.000 dollar (omgerekend: 18.300 – 27.500 euro).