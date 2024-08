Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoeveel geld verdient Ferrari per verkochte auto?

Het A-segment verdwijnt doordat de winstmarge voor fabrikanten te klein is geworden. Je kunt als merk beter peperdure auto’s verkopen. De winstmarge daarop is veel groter, vraag dat maar aan Ferrari.

Het merk deelde recent zijn halfjaarcijfers. De Ferrari Purosangue valt in de smaak bij kopers. Dat lag geheel in lijn der verwachting, aangezien de Urus bij concurrent Lamborghini zich inmiddels absolute bestseller mag noemen. Helaas kon deze onfortuinlijke Purosangue-eigenaar er niet lang van genieten. Hij crashte zo hard met de SUV (psst, laat het Ferrari niet horen), dat de V12 werd losgerukt uit de auto.

Zoveel verdient Ferrari per auto

Goed, terug naar de cijfers. In totaal wist Ferrari in de eerste zes maanden van dit jaar 7.044 auto’s te verkopen. Lang niet gek voor een supercarmerk. De nettowinst steeg met maar liefst 21 procent ten opzichte van 2023 naar 765 miljoen euro. Dat komt neer op 108.603 euro winst per auto, toch?

“Nee, niet helemaal”, vertelt econoom en aandelenanalist Niels Koerts van StockWatch.nl. “Ferrari is een zeer exclusief merk dat inderdaad grotere winstmarges maakt en op de beurs daardoor een hogere waardering kent dan andere automerken”, legt hij uit. “Toch kun je de winst per auto niet exact bepalen op basis van deze cijfers. Ferrari verdient immers ook nog geld met de verkoop van reserveonderdelen, Formule 1-merchandise en met sponsordeals. De marges daarop zijn vaak ook groot en in het winstcijfer wordt niet gespecificeerd hoeveel geld elk aparte onderdeel in het laatje bracht.”

Verkoop per continent

Of het nou een ton winst per auto is, of iets minder; de zaken gaan goed bij Ferrari. In Europa in deze eerste jaarhelft 3.228 auto’s. Dat is 2 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2023. In Amerika steeg de verkoop met 8 procent tot 1.978 stuks. In China is helaas een daling van 19 procent te zien tot 595 stuks.

In Nederland zijn in deze periode 69 Ferrari-modellen op kenteken gezet. Met name de 296 GTS bleek populair. Daarvan werden in deze eerste jaarhelft maar liefst 15 exemplaren voorzien van een gele kentekenplaat.