Duik in de prijslijst: de vernieuwde Cupra Leon

Cupra is inmiddels een merk met verschillende eigen modellen, waardoor je de auto waarmee alles begon bijna zou vergeten: de Cupra Leon. Nu is de hot hatch vernieuwd en maken we opnieuw kennis met een duik in de prijslijst.

De SEAT Leon Cupra groeide de afgelopen decennia uit tot een gevestigde naam in het segment van hot hatchbacks. In 2020 werd Cupra echter een merk op zich en sindsdien luistert het model naar de naam Cupra Leon. Anno 2024 is het tijd voor een facelift. Is de auto nu meer Cupra geworden en vooral: is het nog steeds een leuke hot hatchback (of ‘hot wagon’)? Tijd voor een duik in de prijslijst!

Motoren Cupra Leon

Een Cupra Leon zonder stekker is al sinds 2023 niet meer te bestellen. De auto is altijd een plug-in hybride. De aandrijflijn is met de facelift wel vernieuwd. Voortaan vormt namelijk de 1,5-liter viercilinder uit de eerdere niet-stekkerversie de basis, in plaats van een 1.4. Er zijn twee vermogensvarianten. De ‘instapper’ heeft een systeemvermogen van 150 kW (204 pk) en een maximaal koppel van 350 Nm. Daarboven staat nog een 200 kW (272 pk) sterke variant met 400 Nm koppel. Beide varianten hebben een zestrapsautomaat en voorwielaandrijving.

De minst krachtige versie bereikt in 7,5 seconden de 100 km/u, met een top van 220 km/u. De krachtiger versie doet dat in 7,1 seconden en gaat door tot de 229 km/u. De Sportstourer doet één of enkele tienden langer over de sprint en heeft dezelfde topsnelheden. Het gemiddelde WLTP-verbruik bedraagt voor alle varianten 0,4 l/100 km, met een gemiddelde emissie van 9 tot 11 g/km.

Uitrustingen Cupra Leon

Er zijn vier uitrustingsniveaus voor de vernieuwde Cupra Leon: Essential, Business, VZ Performance en VZ Extreme. Die eerste hebben altijd de 150 kW-aandrijflijn, de VZ-modellen altijd de krachtiger versie. Standaard (Essential) krijg je onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, sportstuurwiel met startknop, stoelverwarming voorin, een 12,9-inch centraal touchscreen voor het infotainment en parkeersensoren voor en achter. De Business breidt dat uit met een achteruitrijcamera, sfeerverlichting en keyless entry.

De VZ Performance biedt aanvullend 19-inch lichtmetaal, kuipstoelen met geïntegreerde hoofdsteun (elektrisch verstelbaar voor bestuurder), suède-achtig kunstleren bekleding en Dynamic Chassis Control. Als Extreme zit alles erop en eraan: modelspecifiek wieldesign, led-matrix-koplampen, achterspoiler, Sabelt-Cup kuipstoelen (beide elektrisch verstelbaar), Brembo-remsysteem, Sennheiser-audiosysteem en geïntegreerde navigatie.

Prijzen Cupra Leon

De Cupra Leon Essential heeft een vanafprijs van 42.790 euro en de Business zit daar met 43.990 euro niet ver boven. De VZ Performance krijg je mee vanaf 47.790 euro en voor topmodel VZ Extreme beginnen de prijzen bij 54.190 euro. Tja. Wij willen toch wel gaan voor maximale prestaties, inclusief de Sabelt-kuipstoelen en Brembo-remmen. Ondanks de meerprijs wordt het dus de VZ Extreme.

Exterieuraankleding

Standaard krijg je de Cupra Leon in niet-metallic heel donker grijsblauw. Voor 895 euro behoort metallic lak tot de mogelijkheden, voor 1.245 euro een ‘exclusieve’ niet-metallic lak en een matte lak kost 2.695 euro. Echt kleurrijk wordt het nooit, want naast de metallic kleuren zwart en wit blijft het bij allerlei grijstinten, zie hieronder. Dan gaan we maar voor Magnetic Tech, ofwel metallic donkergrijs.

De standaard 19-inch wielen kunnen we omruilen voor vier andere designs in dezelfde maat, zie hieronder. Afhankelijk van je keuze kost dat 445 tot 1.645 euro. Wij gaan voor Polar Copper, waar dat eerste bedrag bij hoort.

Tot slot kunnen we de standaard carrosseriekleurige buitenspiegelkappen nog vervangen door zwart of koperkleurig koolstofvezel. Dat kost respectievelijk 675 of 695 euro. Koperkleur past op zich mooi bij de logo’s en de gekozen wielen, maar in ieder geval op basis van de beelden in de configurator zijn we toch niet helemaal overtuigd. We houden het toch maar bij de standaard spiegelkappen.

Interieuraankleding

Voor het interieur zijn er geen keuzemogelijkheden.

Pakketten en losse opties

Zoals gezegd wordt de VZ Extreme standaard al geleverd met alles erop en eraan. Op de optielijst staat nog maar één item: een panoramisch schuif-/kanteldak à 1.045 euro. Die laten wij even voor wat het is. Dat de configurator desondanks (bij alle uitvoeringen) een gesloten panoramadak toont lijkt ons een foutje. De prijslijst vermeldt in ieder geval niets over een vast, niet te openen panoramadak voor de Leon.

‘Onze’ Cupra Leon

De Cupra Leon VZ Extreme mag dan een stevige vanafprijs hebben, je hoeft daarna nauwelijks nog opties aan te vinken. Na onze keuzes voor wat aankledingsopties komt de prijs voor onze Cupra Leon op 55.530 euro. Hoe zou jij de vernieuwde Leon samenstellen? Bekijk alle mogelijkheden in de configurator op cupraofficial.nl.

