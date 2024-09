Deel dit: Share App Mail Tweet

Drama bij Volkswagen, CEO spreekt van ‘situatie als nooit tevoren’

Het gaat Volkswagen niet voor de wind. Sterker nog, het voortbestaan staat op losse schroeven. Door overcapaciteit dreigen Duitse fabrieken te sluiten en vele banen verloren te gaan. Topman Oliver Blume spreekt van een situatie als nooit tevoren.

De verkoop van auto’s valt flink tegen bij het merk. “De taart wordt kleiner en we hebben meer gasten aan tafel”, stelt Blume. Die andere gasten zijn voornamelijk nieuwkomers uit Azië. In de Duitse krant Bild stelt de CEO dat er grote veranderingen nodig zijn om het voortbestaan van Volkswagen te verzekeren.

Volkswagen wil Duitse fabrieken sluiten

Die grote veranderingen lijken op de korte termijn het sluiten van fabrieken in eigen land te betekenen. Dat zou voor het eerst zijn in de geschiedenis van het merk. Volgens Oliver Blume is de verkoop nog niet hersteld van de coronacrisis en is concurrentie uit Aziatische landen toegenomen.

Voor enkel het merk Volkswagen werken in Duitsland zo’n 120.000 mensen. Zoals je begrijpt, zijn zij niet gecharmeerd van de plannen. De ondernemingsraad grijpt naar de banenafspraken uit 1994, die gedrongen ontslagen tot 2029 zouden moeten voorkomen. Volkswagen wimpelt deze afspraken af door te stellen dat ‘een reorganisatie die uitsluitend gebaseerd is op demografische trends niet voldoende is om op korte termijn de structurele aanpassingen door te voeren die nodig zijn om de concurrentiepositie te verbeteren’.

EV-verkoop valt flink tegen

Eerder werd duidelijk dat de verkoop van elektrische auto’s, waar veel merken vol op ingezet hebben, behoorlijk tegenvalt. Met name in Duitsland in de EV-verkoop dramatisch te noemen. Een probleem voor Volkswagen, dat met zijn elektrische ID-reeks al niet de meest populaire EV-modellen op de markt heeft.

Een gamechanger moet de ID.2 zijn, een fraaie elektrische hatchback die nog geen 25.000 euro zal kosten. Helaas voor Volkswagen zijn er inmiddels ook in dat segment en voor die prijs meerdere concurrenten op de markt. Denk aan de Renault 5, Citroën ë-C3, Hyundai Inster en Dongfeng Box.