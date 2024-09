Deel dit: Share App Mail Tweet

Zuinige Lexus RC 300h-occasion uit 2018 nu vrij betaalbaar

Toyota’s luxemerk Lexus is nooit een daverend succes geworden in Nederland. Jammer, want het combineert Japanse bouwkwaliteit met het Duitse premiumgevoel. Misschien moet je daarom deze schitterende Lexus RC 300h-occasion eens overwegen.

We zeggen ‘schitterend’, maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Wellicht dat het juist de designtaal van Lexus met zijn bekende spindle grille is die niet aanslaat bij veel Europeanen. Maar goed, BMW heeft ons de laatste jaren ook enkele opmerkelijke grilles voorgeschoteld en dat slikt men – met enige tegenzin – wel.

Lexus RC 300h als hybride coupé

Terug naar de Lexus RC 300h-occasion in kwestie, die er naar onze mening erg stijlvol uitziet. De 19-inch wielen complimenteren de ietwat brave grijskleur en doen de coupé vrij sportief ogen. Toch is de Japanner voornamelijk op comfort gericht. Hij is immers niet enorm krachtig. Een 2,5-liter viercilinder en met in de versnellingsbak verwerkte elektromotoren sturen samen 223 pk naar de achterwielen.

Dat vermogen is toch niet zo verkeerd? Klopt, ware het niet dat de auto zo’n 1.700 kilogram weegt. De 0 tot 100-sprint duurt daardoor 8,9 seconden en bij 190 km/h is de Lexus RC 300h al uitgeteld. Tja, dat zijn niet de prestaties die je verwacht van een auto met deze looks.

Driften

Toch kun je nog wel enig stuurplezier ervaren in de achterwielaangedreven hybride, zo weet Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst. Hij voelde het model in 2016 aan de tand. “Voor de achteras ligt het zware accupakket en dat laat zich gelden als je hem provoceert. Het ESP kan volledig uit en dat betekent spektakel”, zo schreef hij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Rem voor een bocht hard aan, stuur even de andere kant om vervolgens fel in te sturen. Dan schuift hij kort over de voorwielen, voordat de zware achterzijde door het pendulumeffect om komt zetten. Dan moet gelijk het gas erop om de slip in stand te kunnen houden en is er zelfs een drift mee te maken. En dat vrijwel zonder motorgeluid en met twee vingers in je neus haal je ook nog eens op 1 op 20! Geen sportieve auto, wel een bijzondere.”

Prijs van de occasion

De Lexus RC 300h die wij op verkoopsite Gaspedaal.nl tegenkwamen is een Luxury-uitvoering uit 2018. Hoewel het merk allerlei unieke interieurkleuren zoals rood, bruin en beige aanbood, koos de koper van dit exemplaar voor het immer veilige zwart. Het materiaalgebruik en de bouwkwaliteit zijn premiumwaardig. Enige minpuntje is de onhandige touchpad op de middentunnel waarmee je het infotainmentscherm bedient.

De occasion heeft een kleine 153.000 kilometer gereden en staat nu in het Gelderse Velddriel te koop voor 29.450 euro. Voordeeltje: volgens de verkoper geldt de fabrieksgarantie nog tot eind 2028 of 200.000 kilometer. Op zoek naar een sportiever én praktischer tweedehandsje? Denk dan eens aan deze decadente Audi S6 die nog veel minder kost.