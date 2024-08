Deel dit: Share App Mail Tweet

Decadente Audi S6-occasion kost nu minder dan Volkswagen Polo

Een kale Volkswagen Polo kost je nieuw minimaal 26.990 euro. Voor minder geld rijd je inmiddels ook al deze decadente Audi S6-occasion.

Toen dit exemplaar in 2012 van de band rolde, werd er meer dan een ton voor neergeteld. Het afschrijvingsmonster heeft zijn werk gedaan en nu is nog maar een fractie van die waarde over. Dat maakt de sportieve station plots ook voor Jan Modaal toegankelijk.

Fraai ogende Audi S6-occasion

Hoewel de Audi S6-occasion vorige maand alweer twaalf kaarsjes uitblies en er zo’n 236.000 kilometer op de teller staat, oogt hij nog verrassend fris. Hij is dan ook voorzien van enkele leuke upgrades waardoor de Duitser erg goed smoelt. Zo staat hij lager op zijn luchtveren en is de Audi uitgerust met beeldige 20-inch wielen van de RS 5. Schoenen maken de man, zo blijkt maar weer.

Tegelijkertijd wilde de aanbieder wegblijven van de RS 6-look waar veel S6-eigenaren voor gaan. “Een uitvoering voor fijnproevers die specifiek geen schreeuwerige shadowline, zwarte wielen en getinte ramen willen”, zo is te lezen in de advertentie. Stijlvol, zeker in combinatie met de lichte interieur en zijn sportstoelen.

420 pk sterke V8

Anders dan de 1,0-liter driecilinder in een Volkswagen Polo, heb je in deze Audi S6-occasion te maken met een dikke 4,0-liter V8. De Audi is voorzien van uitlaat met klepsysteem, zodat je de bulderende achtpitter nog beter kunt horen.

De eigenaar mag het uiterlijk dan opgeleukt hebben, de motor is nog altijd standaard. Volgens de verkoper is de 420 pk die de Audi af fabriek leverde meer dan genoeg. Voldoende om in nog geen 5 tellen van 0 naar 100 km/h te sprinten en een topsnelheid van 250 km/h te halen. Uiteraard rijd je met een Polootje een stuk zuiniger, al is 1 op 11 volgens de verkoper nog wel te doen.

Goedkoper dan Volkswagen Polo

De Audi staat te koop 24.950 euro. Dat is twee mille goedkoper dan een kale Polo. Uiteraard zijn een nieuwe Polo en deze Audi S6-occasion buiten hun aanschafprijs niet te vergelijken. De Audi kost je immers meer aan verzekeringspremie, brandstofkosten en wegenbelasting dan de Volkswagen Polo. Ook zul je – als je zelf geen handige Harry bent – voor het onderhoud van de S6 veel meer geld opzij moeten zetten.

Voordeel is wel dat er goed voor deze occasion gezorgd lijkt te zijn. “De S6 heeft de turbo oil screen-terugroepactie gehad bij de Audi-dealer in 2021. Daarbij zijn beide turbo’s gecheckt en in goede staat bevonden. Deze maand zijn nog beide achterwiellagers vervangen, evenals de remblokken rondom. Uiteraard is hij voorzien van een nieuwe beurt”, schrijft de verkoper.