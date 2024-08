Deel dit: Share App Mail Tweet

Zesde tijd Verstappen in derde vrije training GP Italië

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Italië in de Formule 1 de zesde tijd gereden. De wereldkampioen van Red Bull moest 0,251 seconde toegeven op de Brit Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur hield met een tijd van 1.20,177 zijn land- en teamgenoot George Russell achter zich. De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) was goed voor de derde tijd.

Verstappen was vrijdag nog de snelste in de eerste vrije training, maar bleef bij zijn tweede optreden ver van de beste tijden. In zijn snelste ronde moest hij 0,872 seconden toegeven op Hamilton, die toen Lando Norris (McLaren) net voorbleef.

Om 16.00 uur volgt de kwalificatie voor de race van zondag. Verstappen was de afgelopen twee jaar de beste op het circuit van Monza.

ANP