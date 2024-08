Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische auto’s niet leuk? Deze Ariel is lichtgewicht speelgoed

Elektrische auto’s zijn stil, snel en aandrijflijntechnisch vrij eenvoudig, maar hebben een groot nadeel: het gewicht. Voor massaproductiemerken die zich met name op dagelijks vervoer richten is dat een minder groot probleem dan voor merken die bekend staan om hun lichtgewicht voertuigen. Ariel laat zien dat een EV toch licht kan zijn met deze E-Nomad.

Kleine fabrikanten als Ariel, Donkervoort en Caterham krijgen wellicht een uitzondering op het brandstofmotorverbod per 2035. De Europese beleidsmakers kijken naar een regeling waarbij autobouwers die minder dan 1.000 exemplaren per jaar verkopen toch mogen doorgaan met het bouwen van de unieke voertuigen.

Lichtgewicht elektrische auto

Wat het beleid ook wordt, Ariel is niet van plan om te stoppen en laat zien dat je ook een leuke, lichte auto kan bouwen met een elektrische aandrijflijn. In de E-Nomad ligt een elektromotor die 289 pk en 489 Nm aan koppel naar de achterwielen stuurt. De elektromotor is verbonden aan een 41 kWh-accupakket dat slechts 300 kg weegt.

Met het batterijpakket is een range van 241 kilometer mogelijk. Opladen kan aan de snellader. Hierdoor is hij in 25 minuten van 20 naar 80 procent opgeladen.

Het totaalgewicht van de Ariel E-Nomad, inclusief sperdifferentieel, bedraagt slechts 895 kg. Mede hierdoor sprint de elektrische auto van 0 naar 100 km/h in 3,5 seconden.

Ariel E-Nomad is nog een conceptmodel

De Ariel E-Nomad is vooralsnog een conceptmodel. Het is nog onduidelijk of het elektrische speelgoed voor volwassenen uiteindelijk in productie wordt genomen.

