Deze elektrische Opel koop is nu betaalbaar als occasion

Het aanbod EV-occasions groeit snel. Natuurlijk zijn daarbij merken die veel aandacht voor zich opeisen. Kritisch als we zijn, kijken we net even verder. Voor vijftien mille is best een praktische, SUV-achtige, volledig elektrische auto te vinden. Denk bijvoorbeeld eens aan de Opel Ampera-e.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Elektrische auto voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een elektrische auto voor 15.000 euro. Ditmaal lichten we de Opel Ampera-e uit. Vind je deze occasion niets? Kijk dan eens naar de concurrenten van dinsdag en donderdag.

Opel Ampera-e (2017 – 2020)

Net als zijn voorloper, nog zonder die ‘-e’, ligt de basis van deze Opel bij Chevrolet, ofwel General Motors. In 2020 zijn die oude banden ruw verbroken en dus verdween deze Ampera-e weer uit de showroom. Jammer, want het was een prima auto in zijn soort. Hij is lekker ruim, ook achterin en is vooral mooi comfortabel. De bagageruimte meet 381 liter, helaas is er geen apart vak voor de laadkabel.

Het zeer moderne dashboard vraagt even gewenning, maar werkt dan juist heel fijn. Het verbruik ligt netjes rond 17 kWh/100 km, wat een actieradius van zo’n 350 km inhoudt. Bij de Opel-dealer in Leiden staat een zwarte ‘Business Executive’ (2019, 78.000 km) voor 14.930 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij de Ampera-e zijn geen specifieke klachten bekend. Precies als bij de andere elektrische auto’s wil de stekker soms niet loskomen. Daarvoor bestaat een oplossing binnen de auto, het instructieboekje is hierbij een goede leidraad.