Italiaan Antonelli opvolger Hamilton bij Formule 1-team Mercedes

De 18-jarige Italiaan Andrea Kimi Antonelli neemt volgend jaar het stoeltje over van Lewis Hamilton bij het Formule 1-team van Mercedes. Dat heeft de Duitse renstal bevestigd een dag nadat Antonelli bij zijn eerste optreden in een Mercedes tijdens een vrije training was gecrasht. Hamilton vertrekt, zoals al voor het huidige seizoen bekend werd, naar Ferrari.

Antonelli, over wiens komst al enige tijd werd gespeculeerd, wordt teamgenoot van de 26-jarige Brit George Russell. “Ons duo voor 2025 verenigt ervaring, talent, jeugdigheid en snelheid”, liet teambaas Toto Wolff in een verklaring optekenen. “Deze combinatie is perfect om een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis te schrijven.”

Antonelli komt uit de opleiding van Mercedes en rijdt dit jaar in de Formule 2 voor het Italiaanse Prema-team. “In de Formule 1 te mogen rijden is een droom, die ik als kind al had”, was de reactie van de zondag 18 geworden coureur uit Bologna.

ANP