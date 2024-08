Deel dit: Share App Mail Tweet

Camper te saai? Rinze kampeert met zijn Toyota FJ Cruiser

Rinze Bootsma maakte een wonderlijke overstap: van een Porsche 911 naar de Toyota FJ Cruiser. Hij maakte er zelfs een soort camper van!

Als ik in het verleden een auto kocht, zocht ik vaak iets wat naar mijn smaak net iets leuker was dan de gemiddelde auto. Zo heb ik verschillende Saabs en Alfa’s gereden, een Subaru die van Freddy Heineken was geweest, een Mini Clubman van het model met de asymmetrische suicide-zijdeur, een BMW E93 Cabrio met het stalen klapdak en mijn laatste auto’s waren Porsches 911.

Van een Porsche 911 naar een Toyota FJ Cruiser

Toen ik begin vorig jaar verhuisde naar een bomen- en vogelrijke buurt, wilde ik een carport neerzetten om de 911 wat te beschermen. ‘Prima’, zei de gemeente, ‘maar je mag maximaal twee meter lang bouwen.’ Dat had dus geen zin. Een hoes over de Porsche leek de oplossing, maar elke keer die hoes erover doen en het gedoe als je terugkwam na een regenachtige rit… En toen dacht ik: die Porsche heb ik nu een tijdje gereden, alles doet het altijd, het is een fantastische auto met fenomenale techniek, maar ik wil eens een auto waar ik iets mee en aan kan dóén! Ik vind het leuk om ergens zelf een beetje identiteit aan te geven. In het verleden heb ik twee VW-campers gehad, één op Caddy- en één op T2-basis.

Aan beide auto’s heb ik veel zelf gedaan, dat was leuk. Ik ben een beetje gaan zoeken. Ik heb met een Umm gereden, best bijzonder, maar dat zijn eigenlijk een soort trekkertjes. Ik heb wat Land Rovers gezien, maar dat was het ook niet. Uiteindelijk zag ik ergens een Toyota FJ Cruiser. Ik dacht gelijk: die heb ik héél lang geleden een keertje in het echt gezien en daarna nooit meer. Juist dat bijzondere, dat zeldzame vind ik erg leuk.

Op de Toyota FJ Cruiser moet een tent!

Toen ik de auto had gezien, dacht ik meteen: daar moet een tent op. Het ademt vrijheid, zo’n auto. En daar hoort een daktent bij. Deze tent kocht ik van een jongen die exact dezelfde auto had gehad. Hij had de FJ verkocht, ik kon de tent overnemen. Het is net als kamperen met een gewone tent. En als het een keertje regent, sta je een stuk van de grond. Er zit een tent bij voor onder het gedeelte dat uitklapt en als je het achterportier openlaat, kun je zelfs binnendoor in de auto komen.

Je hebt de tent in 10 minuten opgezet en dan klim je via het uitschuifbare laddertje je opgemaakte bed in. En we hebben een speciaal fietsenrek dat achterop over het reservewiel hangt. Je tilt de tent er met zijn tweeën op en af.006 geleverd, en kwam eind 2010 in rechtsgestuurde uitvoering ook in Japan te koop. Na drie goede jaren vielen de verkoopcijfers in de VS terug, in 2014 viel daar met de ‘Ultimate Edition’ het doek. In Japan was