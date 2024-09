Deel dit: Share App Mail Tweet

Bizarre video: BYD-supercar springt met vier wielen van de grond

BYD kennen we in Nederland van onder meer de Seal en de Dolphin, maar de Chinese autogigant heeft ook een heuse supercar in zijn line-up: de YangWang U9. En deze EV kan een wel héél bijzonder trucje.

Dacht je met de rondtollende, elektrische G-Klasse en het surrealistische onderstel van de Panamera alles gezien te hebben, dan heb je het mis. De YangWang U9 kan namelijk springen en daarvoor heeft hij geen schans nodig.

BYD YangWang U9 is EV-supercar die kan springen

De BYD YangWang U9 is niet nieuw. Eerder dit jaar stelden wij de elektrische supercar al aan je voor. Korte recap: hij telt vier elektromotoren die samen goed zijn voor maar liefst 1.308 pk en 1.680 Nm koppel. In de bodem ligt een LFP-accu met 80 kWh opslagcapaciteit. Volgens de Chinese CLTC-meetmethode kom je daarmee tot 465 kilometer op een volle lading. In totaal weegt de EV net geen 2,5 ton.

Doordat elk wiel is voorzien van een eigen elektromotor, kan de BYD YangWang U9 dezelfde tankturn als de elektrische G-Klasse. De Chinese supercar komt daarnaast met een zeer geavanceerd onderstel. Net als de Panamera kan hij zijn rijhoogte in mum van tijd verhogen of verlagen. Dat kan de EV zó snel, dat hij op en neer kan springen. Een vreemd gezicht, kijk maar eens naar de video hieronder.