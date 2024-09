Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Jeep Cherokee – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Jeep Cherokee is een softroader met een vleugje off-roader. In deze koopwijzer duikt Autovisie in de prijzen, problemen en uitvoeringen.

Tijdens de New York International Auto Show van 2013 onthult Jeep een nieuwe Cherokee. De nieuwkomer is optisch en technisch meer straat- dan terreinauto. In Nederland is het model nieuw slechts in kleine aantallen verkocht. Gebruikt is het vooral een interessante keuze voor mensen die van opvallende Amerikaanse hoogzitters houden.

Carrosserie Jeep Cherokee

Na de kenmerkende lineaalstyling van de vorige Jeep Cherokee/Liberty is het ontwerp van de 4,62 meter lange KL nogal wennen. Hoekige vormen maken plaats voor een zachter lijnenspel, dat je niet direct met het merk associeert. Het vertrouwde vooraanzicht, met grote koplampen naast een seven slot grille, maakt plaats voor meerdere lichtunits rondom een grille die uit zeven gebogen luchtopeningen bestaat. Xenon, een elektrische achterklep en een panoramadak zijn opties.

📆 Tijdlijn 2013 – introductie Jeep Cherokee (KL) in de VS 2014 – Europese introductie, Business Edition

2015 – 2.2 CRD, Night Eagle

2016 – Overland

2018 – facelift, V6 vervalt

2020 – einde levering (NL)

Wie wil gaan off-roaden, of deze suggestie wil wekken, kan terecht bij de Trailhawk, die een terreinwaardige(re) uitstraling combineert met terreinwaardigere techniek. In 2018 volgt een stevige facelift. Nieuwe koplampen, een nieuwe voorbumper en een herschikking van het achteraanzicht brengen de vormgeving beter in balans.

Interieur Jeep Cherokee

Naast het opvallende exterieur is het interieur gewoontjes. Het vierkante, rechtopstaande dashboard van de Cherokee/Liberty ruimt het veld voor een boordplank die je eerder in een MPV of een Fiat-bedrijfswagen verwacht, met vormen die niet echt vierkant en niet echt rond zijn. De materialen en afwerking sluiten niet aan bij de premiumverwachting die de prijsstelling oproept. De uitrusting is wel keurig modern met een analoog/digitaal instrumentarium, 5- of 8,4-inch Uconnect-infotainment met aanraakscherm en opties zoals navigatie, leer, stoelverwarming en -koeling, elektrische stoelverstelling, parkeerhulp, een parkeercamera en andere actieve rijhulpsystemen.

De facelift brengt een gemoderniseerd en kwalitatief verbeterd interieur met onder meer (optioneel) een digitaal instrumentarium, nieuw 7,0- of 8,4-inch Uconnect en opgefriste comfort- en veiligheidssystemen. Check bij een occasion of alle infotainment- en veiligheidssystemen correct werken; deze kunnen weleens wat Italo-Amerikaanse ‘temperament’ vertonen.

Motor

Onder de motorkap liggen dwarsgeplaatste zes- en viercilindermotoren. In de eerste categorie valt de 3.2 V6 Pentastar-benzinemotor (272 pk, 315 Nm), in de tweede categorie de 2.0 viercilinder CRD/MultiJet- dieselmotor (140-170 pk, 350 Nm). Later komt hier een krachtigere 2.2 CRD/MultiJet-dieselmotor (185-200 pk, 440 Nm) bij. In andere landen zijn ook een 2.4- en een 2.0T- benzinemotor verkocht.

De keuze voor één sterke maar onzuinige benzinemotor, met bijbehorende bpm-opslag, heeft de Nederlandse verkoopkansen van deze Jeep Cherokee geen goed gedaan. Behalve een tikkeltje luidruchtig zijn de viercilinder dieselmotoren koppelsterk en zuinig. Hierdoor passen ze uitstekend bij de Cherokee, maar door de veranderde marktomstandigheden is de vraag naar dieselversies op de occasionmarkt sterk teruggelopen.

Transmissie

Afhankelijk van de motorisering en uitvoering heeft de Cherokee een handgeschakelde zesbak (2.0 CRD, 140 pk) of een negentraps automaat. Naast voorwielaandrijving levert Jeep drie verschillende AWD-systemen. Dit zijn Active DriveI, Active Drive II met lage gearing en Hill Descent Control en Active Drive Lock, dat aan de vorige variant een sperdifferentieel op de achteras en Selec-Speed Control terreinsnelheidsregeling toevoegt.

De AWD-versies gedragen zich onder normale omstandigheden als een voorwielaandrijver. De achterwielen schakelen bij als de rijomstandigheden erom vragen of als de bestuurder de Selec-Terrain draaiknop in de 4×4-stand zet. Vanaf de facelift heeft het AWD-systeem een nieuwe ‘Rock’-stand. Check bij een occasion of de automaat soepel schakelt, zeker bij auto’s met trekhaak, en of het AWD-systeem goed werkt.

Wielophanging

De Jeep Cherokee KL maakt gebruik van het modulaire Compact Wide-platform van FCA/Stellantis. De wielgeleiding bestaat uit onafhankelijke McPherson-veerpoten aan de voorzijde en een semi- onafhankelijke torsie-as aan de achterzijde. Samen met een stevige onderstelafstemming zorgt dit voor prima rijeigenschappen op asfalt.

De Trailhawk heeft een verhoogd onderstel en het meest uitgebreide AWD-systeem. Voor serieus modderhappen blijven oude Cherokees de betere keuze, maar met Active Drive II of Active Drive Lock en (semi-)terreinbanden is de Cherokee terreinvaardiger dan je op basis van het stadse uiterlijk verwacht. Aftermarket schokdempers en ‘lift kits’ tillen de offroad-prestaties indien gewenst naar een hoger niveau.

Welke Jeep Cherokee moet ik hebben?

Door de hardnekkige hedendaagse anti- dieselsentimenten lijkt de 3.2 V6 al snel de beste motorkeuze. Een eerlijke omslagpuntberekening zou weleens kunnen aantonen dat de diesels, zelfs bij een niet overdreven hoog jaarkilometrage, onder de streep een gunstigere kilometerkostprijs hebben.

De uitvoeringen heten Longitude (17-inch lichtmetaal, parkeerhulp, airco, Uconnect met klein aanraakscherm), Limited (18-inch lichtmetaal, leer, Uconnect met groot aanraakscherm) en Trailhawk (terreinpakket, extra stootlijsten, verhoogd onderstel, Active Drive II). Andere uitvoeringen zijn de Business Edition, de Night Eagle en de extra luxe Overland.

Moet de Jeep Cherokee het worden?

Meer auto’s verkopen zonder vertrouwde merkwaarden (te veel) geweld aan te doen: sommige merken zijn er goed in, andere merken hebben er moeite mee. Bij Jeep is het, zoals dat in het Engels zo mooi heet, een beetje ‘hit and miss’. Met de Renegade en – recenter – de Avenger bewijst het merk dat een compacte asfaltgerichte cross-over goed samengaat met Jeep- waardige vormgeving. Voor de Cherokee KL geldt dit eigenlijk pas vanaf de facelift. Op het gebied van motoraanbod en afwerking blijft het model achter bij vergelijkbaar en zelfs lager geprijsde concurrenten.

Normaal gesproken vergeef je een Jeep dit soort zaken, omdat er genoeg positieve eigenschappen tegenover staan, zoals imposante vormgeving en dito terreinvaardigheid. Helaas schiet de Cherokee ook op deze punten tekort, en dat maakt het lastig om het model aan zowel Jeep-fans als niet-Jeep-fans aan te bevelen.