Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen wegenbelasting met deze tot camper omgebouwde legertruck

We hebben de stoerste camper van Nederland gevonden! Deze DAF-occasion diende ooit als legertruck, maar is nu de ideale reisgenoot tijdens een avontuurlijke kampeertrip. Leuk detail: je betaalt er geen wegenbelasting voor!

Het betreft een DAF YA 4440, een militaire vrachtwagen waarvoor de FAV 1800 als basis diende. De Koninklijke Landmacht had enkele decennia geleden duizenden van deze legertrucks.

Van DAF-legertruck tot offroad-camper

Het is een flinke zescilinder dieselmotor met meer dan zes liter aan slagvolume die als krachtbron dient. Via een handgeschakelde transmissie stuurt hij zo’n 200 pk en meer dan 500 Nm koppel naar alle vier wielen. In combinatie met de flinke offroadbanden maakt dat deze camper een echte terreinbeul. Snel is-ie overigens allerminst, hij weegt immers ruim zeven ton. Het is maar goed dat je geen wegenbelasting hoeft te betalen.

Vanbuiten oogt de DAF-vrachtwagen misschien nog als onvervalste legertruck, vanbinnen is hij omgetoverd tot camper. Zo zien we aan boord een bedbank, wc’tje, keukenblokje (gemaakt van een oude gereedschapskist, zo lijkt het), een tafeltje en verschillende opbergkasten.

Warm douchen

Buiten tref je een douche met warm water van een geiser op lpg. “Er ligt een zonnepaneel op de cabine die alle 12 volt-verlichting in de leefruimte van stroom voorziet. Ook zit er een watertank van wel 350 liter onder de wagen”, schrijft de verkoper van de occasion.

Volgens de aanbieder is in de camper plaats voor twee personen. Op de foto’s zien we nog een bijpassende aanhanger met daarin nog twee bedden (voor nog eens vier personen) en een bureautje. Je kunt in theorie met een grote groep op vakantie, al biedt de cabine helaas geen plaats aan zes personen.

Occasion zonder wegenbelasting

De DAF-vrachtwagen zag het levenslicht in 1980 en is daarmee vrijgesteld van wegenbelasting. Want ja, die regel geldt ook voor vrachtwagens en autobussen zolang ze niet commercieel gebruikt worden.

De 4×4-camper zou pas een kleine 107.000 kilometer gereden hebben. Da’s niet veel. De apk is echter nog maar een kleine anderhalve maand geldig. Ben je geïnteresseerd? Dan moet je naar het Noord-Hollandse Middenmeer afreizen. Daar staat de camper te koop voor 35.000 euro. Is dit bakbeest je iets te groot? Dan is deze stoere Toyota Land Cruiser-occasion misschien een interessant alternatief. Evengoed vrij van wegenbelasting en nóg capabeler in het terrein.