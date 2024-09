Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de krachtigste diesel-occasion van Nederland

Een gevalletje ‘omdat het nu nog kan’. De krachtigste diesel-occasion van Nederland is niet echt toekomstgericht, maar wel vet. En omdat hij voldoet aan de Euro6-norm kun je nog wel even vooruit met deze Audi SQ7.

De CO2-uitstoot van de auto op grijs kenteken valt met 189 gram per kilometer eigenlijk nog best mee voor een 4,0-liter V8 met veel vermogen en dit brandstoftype. Ter vergelijk: de nieuwe Volkswagen Passat met zijn eSTI stoot 122 gram per kilometer uit.

De krachtigste diesel-occasion

De achtcilinder van de Audi SQ7 had af fabriek 435 pk en 900 Nm aan koppel. Een veel dikkere diesel kon je destijds niet kopen, tenzij je voor de oudere Q7 met V12 ging.

De krachtigste diesel-occasion van Nederland die momenteel wordt aangeboden, is flink onder handen genomen. Volgens de advertentie is ECU middels ABT-software getuned en levert de krachtcentrale nu 520 pk en 970 Nm aan koppel. Gelukkig staat de auto op grijs kenteken, want de zelfontbrander in combinatie met een gewicht van 2.302 kilogram zou de SUV onbetaalbaar maken.

Overigens is de Audi SQ7 af fabriek al een ideaal trekpaard. Geremd mag hij 3.500 kilogram trekken.

Niet goedkoop

De snelste diesel-occasion van Nederland beschikt over tal van ABT-goodies, vierwielsturing en is verlaagd. De auto komt uit 2016, is in 2023 geïmporteerd en heeft volgens de teller iets meer dan 220.000 kilometer ervaring. Hoewel het een diesel is, zijn dat geen goedkope kilometers geweest. Met een verbruik van gemiddeld nog geen 1 op 14, flinke afschrijving en ongetwijfeld de nodige onderhoudskosten, is het zelfs zakelijk een prijzige optie.

De occasion staat nu te koop voor 60 mille en is dus ook wat aanschaf betreft geen koopje. Maar als koper kun je wel zeggen dat je een van de snelste diesels van Nederland hebt.