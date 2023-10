Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze twaalfcilinder diesel koop je voor het geld van een Volkswagen Polo

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vinden we een twaalfcilinder diesel voor het geld van een Volkswagen Polo.

Omdat het nu nog kan, als je flink wil betalen in ieder geval. De wegenbelasting per kwartaal ligt, als je ‘m niet op grijs kenteken rijdt, op 850 tot 915 euro per maand. Voor dat geld kan je al een hele mooie auto leasen.

Maar dan heb je geen twaalfcilinder diesel als in deze Audi Q7 ligt. De krachtbron in de occasion levert 500 pk en 1000 Nm aan koppel. Ondanks het gewicht van 2605 kilogram sprint de kolos van 0 naar 100 kilometer per uur in 5,5 seconden. Het versnellen stopt pas bij 250 kilometer per uur.

De krachten van de twaalfcilinder diesel worden losgelaten op alle vier de wielen. Dit maakt ‘m natuurlijk ook nog iets onzuiniger. Het verbruik ligt gemiddeld, volgens Audi, op 1 liter diesel per 8,8 kilometer. De CO2-uitstoot ligt dan ook drie keer zo hoog als bij een Volkswagen Polo TSI 95 pk.

Ondanks zijn verbruik kan je wel ver komen zonder te tanken. De inhoud van de brandstoftank van de occasion bedraagt 100 liter.

De Audi Q7 V12 is meer dan nutteloos diesel verstoken. De occasion kan namelijk 3300 kilogram geremd trekken en met een toerental van 1600 tpm bij 100 kilometer per uur en 2100 tpm bij 130 kilometer per uur, is het een lekkere autobahncruiser.

De occasion

We vinden een occasion met grijs kenteken voor net geen 26 mille, ongeveer net zoveel als een nieuwe Volkswagen Polo. De Audi Q7 met twaalfcilinder diesel heeft net geen 230.000 kilometer ervaring.

Een financieel slimme aankoop zal het nooit zijn. Maar als je nog eens een van de dikste diesels ter wereld wil rijden, dit is je kans! Net als de aandrijflijn, is het ontwerp met de grote zwarte wielen een uitgesproken statement.

