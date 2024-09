Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Geef eens gas’ gaat faliekant mis bij Dodge Challenger Hellcat

Voor de lens van een filmende passant rijdt deze musclecar-liefhebber zijn Dodge Challenger Hellcat in de kreukels.

Ford Mustang-praktijken met een Dodge Challenger Hellcat. Nee, dat is flauw. Hoewel het Mustangs zijn die volgens het stereotype altijd crashen, is het dit keer een andere musclecar die wordt opgevouwen.

Dodge Challenger Hellcat crasht

Het tafereel speelde zich af in de Amerikaanse staat North Carolina, waar Reese Bagwell de crash op beeld vastlegde. Hij filmde al toen de Dodge Challenger Hellcat aan kwam rijden. In het begin van de video hoor je de filmer ‘rev it’ schreeuwen, wat vrij vertaald ‘geef eens gas’ betekent.



De Dodge Challenger Hellcat-rijder schroomt niet en trapt het gas volledig in. Helaas doet hij dat op een erg onhandig moment. Terwijl hij de ruim 700 pk sterke V8 aanwakkert, komt het verkeer voor hem tot stilstand.

Schuldvraag

Tevergeefs probeert hij hard te remmen, maar opvallend genoeg blokkeren die. Als gevolg klapt hij met een behoorlijke vaart op zijn voorligger. Het front van de Hellcat zit flink in de kreukels, zo zien we in de video.

De filmer die de bestuurder opjutte, wast zijn handen in onschuld. Hij plaatste de video op Instagram en schreef erbij: “Hij had hem alleen even in z’n neutraal hoeven zetten en gas te geven.” In de reacties vraagt hij zijn volgers: “Is dit onze schuld? We wilden alleen dat hij even gas zou geven.” De enige respons daarop luidt: “Ja, het is wel een beetje jullie schuld.”

Autovisie op pad met de Dodge Challenger Hellcat

Uiteraard ligt de voornaamste verantwoordelijkheid bij de bestuurder. Je moet op het overige verkeer letten, zeker als je in een beestachtige Hellcat rijdt. Met zijn logge onderstel en overdaad aan vermogen is het immers geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Dat ervaarde Autovisie een poosje geleden, toen wij zelf met deze musclecar op pad gingen.