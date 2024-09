Deel dit: Share App Mail Tweet

Met opmerkelijke claim vergelijkt Nissan de Ariya Nismo en GT-R

‘De Ariya Nismo kan grotere dwarskrachten aan dan de GT-R Nismo’, zo staat in het persbericht dat Nissan de wereld in slingert om aandacht te vragen voor de nieuwe sportiefste versie van de Ariya. Je kunt je afvragen of het slim is om beide auto’s met elkaar te vergelijken.

De techneuten van Nismo hebben door de geschiedenis heen legendarische auto’s ontwikkeld en zijn bepaald geen groentjes als het aankomt op het sportiever maken van SUV’s. Van de Juke en Patrol werden al Nismo-varianten gemaakt. Die auto’s moesten niet hebben van hun lage gewicht, net als de andere Nissans overigens. Het label stond nooit bekend om de lichtgewicht sportwagens. Zo weegt een Nissan GT-R al bijna 1.800 kilogram.

Nismo en zware auto’s

Desondanks is de Nissan GT-R een indrukwekkend apparaat. Of dat voor de Nissan Ariya Nismo ook geldt, moet nog maar blijken. De elektrische auto weegt zo’n 2,2 ton, 400 kilogram meer dan een GT-R. Gewicht en sportiviteit gaan over het algemeen niet hand in had. Op papier lijkt het zo goed als onmogelijk dat we hier te maken hebben met een echt sportieve EV.

Dit maakt de Nissan Ariya Nismo sportiever

Ten opzichte van de standaard Nissan Ariya heeft de Nismo doormiddel van ander bumperwerk en een ducktailspoiler 40 procent meer neerwaartse druk. Daarbij beschikt de EV over Michelin Pilot Sport EV-banden en twee elektromotoren die goed zijn voor 425 pk.

Door aangepaste veren, schokdempers en andere stabilisatorstangen moet de koets van de Nissan Ariya Nismo minder rollen. Hierdoor gaat de sportiefste uitvoering simpelweg beter en harder door een bocht. Maar of hij een GT-R Nismo echt kan inhalen in een bocht, moet de zware EV nog maar bewijzen.

