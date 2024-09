Deel dit: Share App Mail Tweet

Benzineprijs omhoog: ‘opbrengst onterecht naar gat in schatkist’

Een nieuwe CO2-belasting in Europa zal ertoe leiden dat de brandstofprijzen gaan stijgen. Met de opbrengst van deze hogere lpg-, diesel- en benzineprijs wil de overheid onterecht het gat in de begroting dichten, waarschuwen verschillende belangenorganisaties.

De nieuwe CO2-taks genaamd ETS-2 zal vanaf 2027 gelden en verplicht bedrijven in verschillende sectoren te betalen voor de CO2 die ze uitstoten met hun producten. Deze heffing geldt ook voor brandstofleveranciers.

Brandstofprijs 11 tot 13 cent duurder

Uiteraard zullen deze bedrijven die kosten doorberekenen en dus is de consument de pineut. De verwachting is dat brandstofprijzen hierdoor met zo’n 11 tot 13 cent zullen stijgen. De vreugde van de langer aanhoudende accijnskorting wordt met deze tegenvaller teniet gedaan.

Opbrengsten hogere benzineprijs onterecht naar schatkist

Het overgrote deel van dit geld rolt linea recta richting de staatskas. Volgens onder meer de Bovag en de ANWB gaat het om 1 tot 1,5 miljard euro per jaar. Het maakt maar weer eens duidelijk hoezeer de auto als cashcow van de Nederlandse staat dient. Eerder rekenden we al voor hoe bizar veel geld de overheid per liter benzine incasseert.

Verschillende belangenorganisaties zijn not amused. “Op dit moment is de overheid van plan deze opbrengsten van de stijgende benzineprijs, zónder politiek debat, onjuist te gebruiken om gaten in de begroting te dichten in plaats van te investeren in betaalbare verduurzaming van de sector”, stelt de Bovag. Ook de ANWB is hier niet over te spreken: “Het geld moet gebruikt worden voor het stimuleren van schoon vervoer.” De bond doelt op stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s en het uitbreiden van goede laadinfrastructuur.

‘Met name de huishoudens met een laag inkomen zullen hierdoor geraakt worden’

“Stilzwijgend ontstaat nu een situatie van stijgende kosten voor autorijden, waarbij die opbrengsten niet worden ingezet ten behoeve van verduurzaming van mobiliteit. Met name de huishoudens met een laag inkomen zullen hierdoor geraakt worden”, schrijft de Bovag. “De overheid toont zich niet betrouwbaar als zij deze spaarpot inzet voor de algemene begroting, en al helemaal niet omdat dit niet eens besproken is in de Tweede Kamer.” Dat is duidelijke taal.

De betrokken belangenorganisaties verzoeken de overheid nog eens goed na te denken en de opbrengsten van de stijgende benzineprijs op een verstandigere manier te herinvesteren. Een open debat moet daaraan ten grondslag liggen.