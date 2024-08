Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Accijnskorting op benzine en diesel blijft ook in 2025 gelden’

Goed nieuws, de prijs van benzine en diesel gaat hoogstwaarschijnlijk niet omhoog per 1 januari. Dat melden ingewijden aan De Telegraaf. In de Prinsjesdag-plannen zou staan dat de accijnskorting op brandstof een jaar langer dan gepland blijft gelden.

Volgens De Telegraaf gaat het om bijna 0,25 euro per liter benzine en zo’n 0,15 euro per liter diesel die ons komend jaar bespaard blijft aan de pomp. Dat is een behoorlijk verschil. In Nederland wordt dan ook zeer veel belasting geheven op brandstof. Lees hier hoeveel geld per liter benzine naar de staatskas rolt.

Accijnskorting op benzine en diesel na oorlog in Oekraïne

De korting werd in het leven geroepen nadat olieprijzen, en daarmee ook de pomptarieven, omhoog schoten in 2022. Dit was het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Meer dan een jaar later werd de 21 procent aan accijnskorting gehalveerd.

De resterende korting zou eigenlijk al begin dit jaar eindigen, maar last-minute werd besloten dat de belastingkorting ook nog in heel 2024 zou gelden. Nu lijkt het nog een jaar langer te gaan duren voordat de stekker eruit getrokken wordt. Dat vinden wij petrolheads natuurlijk helemaal niet erg.

Brandstofprijs stevent af op laagste niveau in tijden

Het is goed nieuws op goed nieuws, want enkele dagen geleden konden we ook al melden dat de brandstofprijs lijkt te dalen naar het laagste niveau in maanden. Dat heeft van doen met de lagere olieprijs. Desondanks blijft benzine en diesel tanken in Nederland prijzig, zeker vergeleken met andere Europese landen. Nederland behoort zelfs tot de duurste landen ter wereld om benzine te tanken.