Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen het snelst bij eerste training op Monza

Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Italië in de Formule 1 de beste tijd neergezet. De leider in de WK-stand was bij zijn terugkeer op het circuit van Monza 0,228 seconde sneller dan Charles Leclerc. Llando Norris, de voornaamste concurrent van Verstappen, moest 0,241 toegeven.

Verstappen wil zich komend weekend revancheren voor de teleurstellend verlopen Dutch GP. De Nederlander van Red Bull werd afgelopen weekend tweede in Zandvoort, op ruime afstand van Norris. Na afloop gaf hij aan dat zijn team veel werk te verrichten heeft en die woorden herhaalde hij in Italië.

“Ik doe mijn best, maar ik heb de prestatie van de auto niet in de hand. Ik probeer zoveel mogelijk feedback te geven en probeer de auto sneller te maken”, liet Verstappen donderdag tegen verzamelde media optekenen op het circuit van Monza. “Maar of het genoeg zal zijn, dat weet ik niet. Ik weet wel dat we als team er alles aan doen om het beter te doen dan wat we in Zandvoort hebben laten zien.”

Verstappen was de afgelopen twee jaar de beste in Italië.

De race is zondag om 15.00 uur.

ANP