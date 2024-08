Deel dit: Share App Mail Tweet

Goed nieuws: benzineprijs zal dalen naar laagste niveau in tijden

Hè hè, eindelijk een keer een meevallertje. Experts verwachten dat de benzineprijs de komende tijd zal dalen.

In Nederland is het niet leuk om met een zuipschuit rond te rijden. Nou ja, het rijden zelf is wel leuk, maar het lachen vergaat je zodra je aan de pomp staat. Tanken is in ons land is immers zeer prijzig, zeker vergeleken met andere Europese landen. Nederland behoort zelfs tot de duurste landen ter wereld om benzine te tanken.

Flinke belasting op benzine

De reden voor die hoge benzineprijs? Belasting en accijnzen. In onderstaande video van de Want-podcast Freakin’ Nerds waarin Autovisie te gast was, rekenen we voor hoeveel euro per liter benzine naar de Nederlandse staatskas stroomt. Dat is schrikbarend veel.



Benzineprijs gaat dalen

Nu lijkt het er dus op dat de benzineprijs zal gaan dalen. Dit komt omdat de dollar ten opzichte van de euro waarde is verloren en olie wordt in dollars afgerekend. De Telegraaf schrijft dat de prijs van benzine zelfs verder kan dalen dan in januari dit jaar toen de landelijke adviesprijs voor een liter E10 2,06 euro bedroeg. Momenteel bedraagt die adviesprijs 2,12 euro, maar dat betaal je enkel bij de duurste tankstations. Bij de goedkopere pompsoorten zakt de prijs al onder de 1,80 euro per liter.