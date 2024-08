Deel dit: Share App Mail Tweet

Vergeet de Urus! Deze Lamborghini is de ultieme SUV | Sjoerds Weetjes 414

Dat Lamborghini nu een SUV (de Urus) heeft, kijken we niet raar van op, want enerzijds is de vraag naar een hoog gelijnd model groot, anderzijds bouwde de Italiaanse sportwagenbouwer ooit al een terreinbikkel. In deze aflevering het verhaal over de serieuze terreinbeul uit Sant’Agata Bolognese, de LM002.

Uit Sant’Agata Bolognese, uit Italië dus. Welnu, niet helemaal. De fabrikant zwaaide weliswaar alle exemplaren vanuit zijn fabriek nabij Bologna uit, de bouw van een LM002 startte elders in Europa. In Spanje om precies te zijn. Daar zat een carrosseriebedrijf, Irizar genaamd. Deze busspecialist hielp Lamborghini met de bouw van de terreinreus. Niet specifiek vanwege hun kennis op het gewicht van zwaargewichten of producten met meer dan twéé zitplaatsen.

De fabriek

Het bedrijf, dat de grootste busbouwer van Spanje is, vervaardigde verschillende onderdelen voor Lamborghini en dan specifiek voor de LM002. Het betrof delen voor het interieur en de carrosseriepanelen van composietmaterialen.

Het bedrijf was al voor de productiestart van de LM002 geselecteerd. Halverwege de jaren 80 tekenden de twee partijen het contract. Lamborghini ontving vanuit Spanje de gespoten koetsen en hoefde in Sant’Agata Bolognese hoofdzakelijk alleen de aandrijflijn en het elektronische systeem in te bouwen.

Zoveel Lamborghini LM002’s zijn er gebouwd

Hoe vaak de Italianen dat moesten doen, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Het blijkt namelijk minder vaak te zijn gebeurd dan werd aangenomen. Van de LM002 zijn namelijk minder auto’s geproduceerd dan er altijd onofficieel is gecommuniceerd. Sjoerd legt echter niet de nadruk in deze video op de productie van de LM002 maar hij laat je zien waarom de LM002 van Lamborghini een echter offroader is en absoluut geen softroader. Daarnaast laat hij je de auto uitvoerig zien.