Verstappen vijfde in drukke tweede training Dutch Grand Prix

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Dutch Grand Prix de vijfde tijd gereden. De drievoudig winnaar op Zandvoort gaf op de zachte banden 0,284 seconden toe op George Russell. De Brit van Mercedes reed met 1.10,702 de snelste ronde.

Ook Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) en Lando Norris (McLaren) waren sneller dan Verstappen, maar de verschillen waren klein. De Nederlander gebruikte de training niet alleen om heel snel te zijn in één ronde, maar ook om veel ronden op wedstrijdtempo te rijden.

De tweede sessie gaf een heel ander beeld dan de eerste training op vrijdag, toen het regende en de tribunes deels leeg bleven. Het was droog in de tweede training en de wind was iets minder, waardoor vrijwel alle coureurs volop aanwezig waren op het circuit en meer dan dertig ronden aflegden. De tribunes waren deze keer goed gevuld.

Crash

De training werd na achttien minuten kort stilgelegd na een crash van Nico Hülkenberg. De Duitser vloog in zijn Haas-auto uit de Tarzanbocht en schoof door de grindbak tegen de bandenstapel. Voor de wedstrijdleiding was dat aanleiding om de rode vlag te zwaaien, zodat de marshals tijd hadden om de wagen van het circuit te halen.

Hülkenberg was niet de enige coureur die in de beginfase van de training in de grindbak belandde. De harde wind was van invloed op het gedrag van de auto’s. Russell en Sergio Pérez (Red Bull) raakten ook de controle kwijt, maar zij konden verder.

De Dutch Grand Prix vervolgt zaterdag met de derde training en de kwalificatie. De voorgaande drie jaren veroverde Verstappen poleposition. De Nederlander is drievoudig wereldkampioen en hij leidt in het huidige kampioenschap met 277 punten, 78 meer dan eerste achtervolger Norris.

