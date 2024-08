Deel dit: Share App Mail Tweet

Bezittingen F1-team Haas mogen land niet uit na beslag ex-sponsor

Alle bezittingen van het Formule 1-team van Haas mogen Nederland voorlopig niet uit. De voormalige hoofdsponsor Uralkali heeft donderdag beslag laten leggen op onder meer de raceauto’s, het motorhome, de vrachtauto’s en alle computerapparatuur. Dat bevestigt OSK Advocaten, dat Uralkali bijstaat, vrijdag. Het team mag wel meedoen aan de Dutch GP in Zandvoort zondag.

Uralkali eist een bedrag van ongeveer 10 miljoen dollar. Zolang dat niet is betaald, moeten alle spullen in Nederland blijven. Dat kan betekenen dat het team niet mee kan doen aan de Grand Prix van Italië volgend weekend. “Ze moeten ons ook informeren waar alle spullen zijn. Als ze daar niet aan voldoen, plegen ze een strafbaar feit”, aldus advocaat Jurjen de Korte van OSK.

De Russische kunstmestfabrikant Uralkali werd in 2021 naamsponsor van het Amerikaanse raceteam. Nikita Mazepin, zoon van eigenaar Dimitri Mazepin, werd een van de twee coureurs in de Formule 1. Na de Russische invasie in Oekraïne begin 2022 ontsloeg het team Nikita Mazepin en werd het sponsorcontract met Uralkali verbroken. Het bedrijf eist het sponsorgeld voor dat jaar vrijwel volledig terug.

Verstoppertje

De Korte zegt dat hij vorige week van de rechtbank in Haarlem toestemming heeft gekregen voor de beslaglegging. Hij stelt dat een rechtbank in Zwitserland Haas twee maanden geleden al heeft veroordeeld tot de terugbetaling. Ook moeten zij volgens hem de raceauto van 2021 aan Mazepin geven, zoals afgesproken. “Ze hebben tijd gehad om daaraan te voldoen, maar ze waren verstoppertje aan het spelen. De bal ligt bij hen, zij moeten een oplossing vinden”, zegt De Korte.

Teambaas Ayao Komatsu maakt zich naar eigen zeggen niet heel druk om de kwestie. “We betwisten niet dat er een uitspraak is gedaan en die hebben we geaccepteerd. We betwisten ook de hoogte van het bedrag niet. Het is een ingewikkeld proces om het geld over te maken”, zei hij in de persconferentie van de FIA op het circuit van Zandvoort.

“Onze advocaten zijn ermee bezig en het duurt langer dan ik zou willen. We doen er alles aan om het verschuldigde geld zo snel mogelijk over te maken”, aldus Komatsu, die denkt dat het goed komt en er ook van uitgaat dat Haas over een week kan racen op het circuit van Monza in de Grote Prijs van Italië.

ANP