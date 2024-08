Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit betekenen de letters en cijfers op een Duits kenteken

Het kentekensysteem van onze oosterburen werkt anders dan bij ons. Zo hebben Duitsers wél wat te zeggen over letters en cijfers die op hun platen prijken. Enkel op de eerste paar letters van een Duits kenteken hebben automobilisten minder invloed, toch hebben ook die een duidelijke betekenis.

Waar personenauto’s in Nederland altijd een kenteken hebben dat zes tekens bevat (er is net de nieuwe combinatie onthuld), verschillen Duitse kentekens qua lengte.

Duitse kentekens zijn gebonden aan een persoon

Duitsers hebben de keuze om zelf een letter-cijfercombinatie voor hun Kennzeichen te kiezen. Zien ze ervan af, dan wordt er een willekeurige combinatie gekozen. Veel Duitsers kiezen hun initialen met daarachter hun geboortejaar. Duitse kentekens zijn immers gebonden aan een persoon en niet aan een auto, zoals bij ons. Kies je als Duitser zelf je kentekenplaatcombi, dan mag die geen aanstootgevende teksten bevatten.

Heb je een oldtimer, dan komt op het eind een H (voor Historic) te staan. Rijd je een EV, dan heb je de keuze om je kenteken te laten eindigen met een E (voor Elektrofahrzeug).

Betekenis eerste letters op Duits kenteken

Enkel de eerste letters zijn niet zelf te kiezen. Die hangen af van het gebied waar je woont. Grote plaatsen claimen de enkele letters. Zo komen Duitse kentekens met een D in het begin uit Düsseldorf. Maar ja, ook de plaats Dortmund begint met een D. Omdat Dortmund net iets kleiner is, moet dit gebied het doen met DO.

Op basis van de eerste letters op een Duits kenteken, kun je er dus achter komen uit welke regio de automobilist komt. Althans, dat was zo. Tegenwoordig kun je echter niet meer met zekerheid iets zeggen over de woonplaats van de kentekeneigenaar, aangezien Duitsers sinds 2015 hun kentekenplaat (met districtcode) mogen behouden als ze naar een ander district verhuizen. Iemand met een B als beginletter op zijn kenteken, hoeft dus niet (meer) in Berlijn te wonen.