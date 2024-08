Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe elektrische SUV heeft mega range en kan bizar snel laden

In China is de nieuwe Zeekr 7X onthuld. De EV kan mega snel laden en heeft – op papier – een enorme actieradius. Eind september staat de elektrische auto al in de Chinese showroom, later maakt hij ook in andere markten zijn debuut.

Van Zeekr, een merk onder de paraplu van autogigant Geely, kennen we in Nederland de 001 en de X als C-segment hatchback. Mogelijk komt deze 7X daar over een poosje bij.

Formaat van de Zeekr 7X

Hoewel de naam 7X doet vermoeden dat het een zevenzitter is, is dat niet het geval. Aan boord van de midsize-SUV is plek voor vijf. Met zijn lengte van dik 4,82 meter en een breedte van 1,93 meter is hij qua formaat te vergelijken met de nieuwe Audi Q6 e-tron.

Vergeleken met sommige andere SUV’s uit China (zoals dit monsterlijke apparaat dat naar Nederland komt), is het design van de Zeekr 7X vrij mild. De EV is dan ook ontworpen met als doel om ook buiten zijn thuisland in de smaak te vallen.

EV met enorme actieradius en mega snel laden

Deze Zeekr 7X heeft een gigantische actieradius… op papier. De elektrische auto heeft namelijk een opgegeven bereik van maar liefst 780 kilometer. Althans, als je voor de NMC-accu van CATL met 100 kWh capaciteit kiest. Toch klinkt deze Lucid-waardige actieradius mooier dan hij is. De waarde is immers tot stand gekomen met de tamelijk optimistische CLTC-meetmethode. Het is dus niet de bij ons gangbare WLTP-actieradius. Die zal iets lager liggen.

Indrukwekkender dan deze geclaimde actieradius, zijn de snellaadcapaciteiten die met de kleinere 75 kWh-accu mogelijk zijn. Dit is de door Zeekr zelf ontwikkelde LFP-batterij die we kennen van de 007. In combinatie met het 800 volt-boordnet duurt laden van 10 naar 80 procent slechts 10,5 minuten. Volgens de Chinezen is dit de snelst ladende EV-accu tot nu toe. De actieradius met deze accu bedraagt (wederom volgens de CLTC-meetmethode) iets meer dan 600 kilometer.

0 naar 100 km/h in 3,8 seconden

De Zeekr 7X komt zowel met achterwielaandrijving, als met vierwielaandrijving. De achterwielaandrijver heeft een 421 pk sterke elektromotor op de achteras, bij de vierwielaandrijver wordt er nog een 224 pk sterke e-motor op de vooras geschroefd. Daarmee sprint het bakbeest van bijna 2,5 ton in slechts 3,8 seconden van 0 naar 100 km/h.