EV opladen een probleem? Niet bij deze: 10-80% duurt 10 minuten

De oplaadtijd blijft voor veel EV-sceptici een belangrijk kritiekpunt op elektrische auto’s. Met de Zeekr 007 moet dat verleden tijd zijn. Een nieuwe accu stelt de auto in staat om in een indrukwekkend hoog tempo op te laden.

Nu de autoindustrie zich – onder druk van overheden met groene idealen – focust op elektrificatie, ontwikkelt de EV-technologie zich in rap tempo. De Chinese autogigant Geely voert de druk flink op. Als eigenaar van Lotus introduceerde het recent de Emeya (zie hier onze rijtest), die maar liefst 445 kW kan halen aan de DC-lader. Het probleem is dat er amper snelladers zijn die dit vermogen kunnen leveren.

Zeekr 007 als snelst ladende EV ooit

Evengoed zijn de laadprestaties indrukwekkend. Toch kan het nog gekker volgens de Chinese autogigant. Geely is ook eigenaar van Zeekr (we kennen hier de 001 en de X), waarvan de 007 op komst is. Volgens het merk wordt dit de snelst ladende elektrische auto ooit.

Dat komt door de vernieuwde, door Zeekr zelf ontwikkelde LFP-batterij aan boord van het model. Voor de technici onder ons: het gaat om prismatische LFP-accucellen waarmee je kunt ‘5.5C ultrasnelladen’, zo stellen de Chinezen. Voor degenen die technisch minder onderlegd zijn: het accupakket aan boord komt met nieuwe cellen, waardoor van 10 naar 80 procent laden iets meer dan 10 minuutjes duurt. Dat is ongekend snel. Ook zou de batterij uitgebreide veiligheidstest zijn ondergaan. Mogelijk neemt dat idee nog een zorg van EV-sceptici weg.

Mogelijk ook in andere elektrische auto’s

Dit testte Zeekr aan zijn eigen V3-ultrasnellaadpaal. Net als bij de Lotus Emeya, vinden we in Europa nu echter nog geen palen die dat vermogen aankunnen. Dat geeft niet, want de nieuwe Zeekr 007 komt voorlopig niet deze kant op. Evengoed wekt deze technologische vooruitgang onze interesse, aangezien we deze techniek in de toekomst mogelijk ook in bij ons bekendere Geely-merken zoals Volvo, Polestar, Lotus en Smart tegen zullen komen.