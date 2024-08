Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe 2,0-liter levert 600 pk, wat gaat Toyota ermee doen?

Waar veel fabrikanten zich met name focussen op elektrische en hybride auto’s, is de ontwikkeling van brandstofmotoren bij Toyota nog niet gestopt. Sterker nog, het merk is bezig met de ontwikkeling van een 2,0-liter viercilinder die tot wel 600 pk levert.

Toyota kiest momenteel voor een andere strategie dan veel andere fabrikanten. Hoewel ook Toyota bezig is met elektrische auto’s, en het merk gezien kan worden als grondlegger van de hybride, blijft het ook investeren in brandstofmotoren en waterstof. Overigens is het niet de enige eigenwijze Japanse fabrikant, zo zet Mazda opnieuw een wankelmotor-team op.

Nieuwe brandstofmotor van Toyota

Een nieuwe brandstofmotor is dus groot nieuws, helemaal als je de specificaties van deze viercilinder van Toyota ziet. De 2.0 levert met behulp van een turbo 600 pk. Dat betekent 300 pk per liter. Dit meldt het Japanse medium Bestcarweb op basis van interne bronnen. Daarbij ontwikkelt het merk ook een 1,5-liter vier-in-lijn met turbo.

Toepassing van de 2,0-liter viercilinder

Wat de toepassing van de motor gaat zijn, is nog onduidelijk. Naar verwachting zal de krachtigste uitmonstering van de vierpitter gebruikt worden in rally- en raceauto’s van Toyota Gazoo Racing. Logischerwijs wordt dit niet de enige toepassing. Een krachtbron ontwikkelen kost veel geld, en dat moet terugverdiend worden.

400 pk en 550 Nm en 300 pk en 400 Nm, dat zijn de cijfers die genoemd worden voor de straatvariant van het motorblok. Wordt dit de aandrijflijn van de nieuwe MR2 en Celica?

Dit heeft Toyota bevestigd

Vooralsnog heeft Toyota enkel bevestigd dat het werkt aan nieuwe 1,5- en 2,0-liter motoren. Deze krachtbronnen zijn voorbereid voor elektro-ondersteuning. Of we die aandrijflijnen ooit in Nederland gaan zien, is nog maar de vraag. Lees hier alles wat we weten over de nieuwe Toyota MR2.