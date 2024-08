Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze stoere ‘offroad’-occasion is jong en betaalbaar

Nee, je wilt geen suffe SUV, maar een occasion die eruitziet alsof je er zó mee ‘offroad’ kunt gaan. Vierwielaandrijving is geen vereiste, want in de praktijk rij je toch gewoon op asfalt. Het is ook gewoon een gezinsauto, dus vier deuren en volop ruimte zijn wel vereist. Is de Jeep Renegade een goede keuze?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Elke week speurt Autovisie naar interessante occasions in een bepaald segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Jeep Renegade (2018 – heden)

De Renegade zit vòl met vele kleine stijlgrapjes, die onder meer verwijzen naar het front van de oer-Jeep. Kinderen vinden het heel leuk om die allemaal te ontdekken. De occasion is leuk en stoer om te zien, maar de enorm dikke voorruitstijlen zitten de bestuurder wel eens in de weg. Achterin is de Renegade wat krap voor volwassenen en de bagageruimte bedraagt ook maar 351 liter.

Op de weg is hij best comfortabel, hij stuurt en schakelt fijn. Voor dit budget zijn heel jonge 1,0 liter basisversies te koop, maar we geven de voorkeur aan de 1,4, met dan maar iets meer kilometers. Bij een autobedrijf in Haelen staat een donkergrijze 1,4 ‘Limited’ (2018, 50.000 km) voor 19.999 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Om de Renegade te starten, moet de koppeling worden ingedrukt. Bij het pedaal zit een schakelaar die dat mogelijk maakt, maar die gaat wel eens stuk. Er is een noodreparatie mogelijk, maar er moet gewoon een nieuwe in. Los van specifieke euvels die alleen wel eens voorkomen bij een 4×4 of een versie met automaat, is de Renegade verder heel betrouwbaar.