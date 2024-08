Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is stoere en moderne SUV voor niet al te veel geld

Nee, je wilt geen suffe SUV, maar een auto die eruitziet alsof je er zó mee ‘offroad’ kunt gaan. Vierwielaandrijving is geen vereiste, want in de praktijk rij je toch gewoon op asfalt. Het is ook gewoon een gezinsauto, dus vier deuren en volop ruimte zijn wel vereist. Misschien is deze Dacia Duster een optie.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Elke week speurt Autovisie naar interessante occasions in een bepaald segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste kandidaat van de week maken we onze favoriet bekend. Deze week zoeken we naar stoere SUV’s voor maximaal 20.000 euro.

Dacia Duster (2018 – 2021)

Deze Duster had nieuw al veel te bieden voor een verantwoorde nieuwprijs. Dat werkt door in de occasionprijzen. De Duster is best ruim (478 liter bagageruimte!), heeft een prima rijcomfort en stuurt en schakelt lekker. In het interieur van de occasion kijk je wel naar veel zwart plastic. Sterk puntje is dat de Duster is voorzien van een echt reservewiel, dat achteraan tegen de bodem is bevestigd.

Indien nodig kan de Dacia Duster-occasion een aanhangwagen van 1.500 kilo trekken. Met de TCe 130-motor rijdt de Duster gemiddeld rond 1 op 13. Die motor is ook sterk genoeg voor gezinsgebruik. Er is véél aanbod, bij een dealer van een ander merk in Nuenen staat een blauwe TCe 130 ‘Serie Limitee’ (2020, 46.000 km) voor 19.449 euro te koop.

Aandachtspunten van de SUV-occasion

Bij de Dacia Duster komt één merkwaardig euvel voor. Vooral als de accu wat ouder wordt, kan het voorkomen dat de spanning te laag wordt. Hierdoor kan de elektronica in de auto volledig in de war raken. De motor start ook niet meer en is bovendien ook niet gewoon met starthulp aan de gang te krijgen. De auto moet een volledige reset krijgen. Daarna zal de motor wel weer starten, maar het is zeer aan te bevelen de accu zo spoedig mogelijk te vervangen, anders komt het vanzelf weer terug.